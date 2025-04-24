Düzce'ye 300 Milyon TL'lik Spor Yatırımı - Son Dakika
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Politika

Düzce'ye 300 Milyon TL'lik Spor Yatırımı

Düzce\'ye 300 Milyon TL\'lik Spor Yatırımı

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce'nin gençlik vizyonuna katkı sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan alınan 300 milyon TL'lik destek ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gençlerin geleceğe hazırlanması için yürütülen projelere dikkat çekildi.

24.04.2025 20:49  Güncelleme: 20:51
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AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce'nin gençlik vizyonuna katkı sağlayacak projeler kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan alınan 300 milyon TL'lik destekle ilgili bilgi verdi.

AK Parti MKYK üyesi Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Başkanı Şengüloğlu, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi, Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş ve Kaynaşlı Belediye Başkanı Eftal Altundal'dan oluşan heyet ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a yapılan ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerimiz bizim için önemli

Gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlayabilmek için çalışmalarının sürdüğüne dikkat çeken Şengüoğlu "Gençlerimiz bizim için çok önemli Geleceğimizin teminatı gençlerimize hak ettikleri hizmeti sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Düzce'mizin geleceği olan gençlerimiz için yeni projelerimiz devam edecek. Onlar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İhtiyaçlar ve projeler aktarıldı

İl Başkanı Şengüloğlu "Gençlerimizin geleceklerine değer katacak, spora teşvik edecek önemli eserleri hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda Düzce heyeti olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a gerçekleştirdiğimiz ziyarette, ilimizin ihtiyaç duyduğu spor yatırımları ile ilgili istişare ettik. Spor altyapımızı güçlendirecek projelerimizi kendilerine arz ettik. Belediyelerimizin talepleri ve projelerine dair verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Çocuklarımız ve gençlerimizin spor altyapımızı güçlendirilmesine katkı sağlayacak projelerimiz için destek talebinde bulunduk" dedi.

"300 Milyon destek sağlayacak"

Bakan Aşkın Bak'tan 300 milyonluk yatırım desteği sözü aldıklarına dikkat çeken Şengüloğlu "Düzce'miz genelinde yatırımların hızlandırılması, yeni projeler, gençlik merkezleri ve spor tesislerinin yapımına ilişkin 300 milyon TL'lik yatırım sözü aldık. Düzce merkezdeki yurtların bakım onarımları, ilçelerde spor salonlarının bakım, onarım, tadilatları için gereken adımlar atıldı. Bakanımız Düzce'yi destekliyor. Destekleri için kendilerine teşekkürlerimizi ilettik" diye konuştu.

Düzce'ye yeni havuzlar yapılacak

AK Parti İl Başkanı Şengüloğlu, Kaynaşlı ve Yığılca ilçeleri için Gençlik Merkezi taleplerinin de Bakan Aşkın Bak tarafından olumlu karşılanarak, gereken çalışmalar için destekte bulunacağını söyledi. Şengüloğlu son olarak Akçakoca ve Gümüşova'da yapılması istenen yarı olimpik yüzme havuzları ile ilgili Bakanın bilgilendirildiğini, bu konuda da yatırım sözü aldıklarını aktardı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Düzce'ye 300 Milyon TL'lik Spor Yatırımı - Son Dakika

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