Düzce\'ye Üç Yeni Kardeş Şehir Geliyor

Politika

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehri, Suriye'nin Şam ve Halep kentleri ile Düzce arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması için Belediye Meclisi'ne teklif sunacağını açıkladı.

Başkan Özlü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Düzce'nin farklılıkları bir arada, ahenk içinde yaşatan bir şehir olduğunu ifade ederek, Şam, Halep ve Girne şehirleriyle kardeş şehir ilişkisi kurulması için Belediye Meclisi'ne karar teklifinde bulunacağını açıkladı.

Özlü, "Biz derin bir tarihin, kültürün ve medeniyetin çocuklarıyız. Gönül ve vicdan coğrafyamız Türkiye sınırlarının çok ötesinde. Yeni yılın ilk Belediye Meclis toplantısında, Şam, Halep ve Girne'yi, Düzce'mizle kardeş şehir yapmak için karar teklifinde bulunacağım. Düzce'mize üç yeni kardeş geliyor. Hayırlı olsun" şeklinde paylaşımda bulundu.

Özlü'nün teklifinin 6 Ocak 2025 Pazartesi günü yapılacak ilk toplantıda gündeme gelmesi ve Belediye Meclisi'nin onayıyla Düzce'ye üç yeni kardeş şehir kazandırılması hedefleniyor. - DÜZCE