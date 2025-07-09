Eczacılık Fakültelerine Kalite Filtresi Önerisi

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, "Eczacılık fakültelerine modern ülkelerde olduğu gibi kalite filtresi getirilmeli. Eczacılık fakültelerindeki öğrenci kontenjanları yüzde 50'lere kadar düşürülmeli." dedi.

Karatutlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında eczacıların sorunlarını anlattı.

Üniversitelerde son yıllarda birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da öğrenci alımında aşırıya kaçıldığını savunan Karatutlu, bunun sonucunda binlerce insanın işsiz kaldığını söyledi.

Karatutlu, Türkiye'de 20 yıl önce 7 eczacılık fakültesi varken bu sayının bugün 62'ye çıkmasını eleştirdi.

Gençlerin büyük bir umutla girdiği eczacılık fakültesinden mezun olduktan sonra ne yapacağına karar veremediğini dile getiren Karatutlu, "Bugün 62 fakültenin dörtte biri akredite değil. Almanya'da 22, Fransa'da 24 tane eczacılık fakültesi var. Eczacılık fakültesinden mezun olan vatandaşlarımızı istihdam edemiyoruz. Eczacılık fakültelerine modern ülkelerde olduğu gibi kalite filtresi getirilmeli. Eczacılık fakültelerindeki öğrenci kontenjanları yüzde 50'lere kadar düşürülmeli. Akreditede olmayan eczacılık fakültelerine öğrenci alımı durdurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.