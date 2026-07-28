Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan CHP’den istifa etti

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı.

CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını açıklayan Edirne Belediye Başkanı Gencan, yeni siyasi yürüyüşün demokrasiye olan inancı güçlendireceğine inandığını ifade ederek, "Yeni bir yolun, yeni bir heyecanın ve yeni bir başlangıcın ülkemize güç katmasını diliyor; bu yürüyüşün demokrasimize, milletimize ve geleceğimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.