Kılıçdaroğlu: Ayçiçeği taban fiyatı ton başına 16 bin lira olmalı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Ayçiçeği taban fiyatı ton başına 16 bin lira olmalı

09.08.2022 15:38
Kılıçdaroğlu: Ayçiçeği taban fiyatı ton başına 16 bin lira olmalı

Edirne'de ayçiçeği üreticileriyle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ayçiçeğinde alım fiyatının ton başına 16 bin lira olarak açıklanması gerektiğini söyledi.

Edirne'de ayçiçeği üreticileriyle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ayçiçeğinde alım fiyatının ton başına 16 bin lira olarak açıklanması gerektiğini söyledi.

Edirne'de bir dizi ziyaretler gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükdöllük Köyü'nde ayçiçeği üreticileri ile buluştu. Ayçiçeği hasadına sayılı günler kala taban fiyat mesajı veren Kılıçdaroğlu, ayçiçeğinde alım fiyatının ton başına 16 bin lira olarak açıklanması çağrısında bulundu.

Ton başına 16 bin lira fiyatın makul olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Çiftçi ne ekiyorsa, buğday, arpa, yulaf, kanola ve ayçiçeği. Ekilen ürünlerin dönüm maliyeti üç aşağı beş yukarı bellidir. Dönümde kullanılan traktörün mazotunun, ilacın, sulama varsa suyun fiyatı bellidir. İşçilik varsa işçinin fiyatı bellidir. Dönümün maliyetini çıkarırsınız. Üstüne makul bir kar koyarsınız. Eşittir, taban fiyat dersiniz. Böylece çiftçi asla zarar etmeyecek bir modelle karşılaşacak" açıklamasında bulundu. - EDİRNE

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KILIÇDAROĞLU AYÇİÇEĞİ TABAN FİYATI TON BAŞINA 16 BİN LİRA OLMALI KILIÇDAROĞLU AYÇİÇEĞİ TABAN FİYATI TON BAŞINA 16 BİN LİRA OLMALI CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Edirne'de çiftçilerle bir araya geldi Açıklaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Edirne'de çiftçilerle bir araya geldi Açıklaması
Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Ayçiçeği taban fiyatı ton başına 16 bin lira olmalı - Son Dakika

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