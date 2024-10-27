Edirne\'de Çifte Vatandaşlar Oy Kullanıyor

Politika

Bulgaristan'da gerçekleşen parlamento seçimleri için Edirne'de oy kullanacak çifte vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Edirne'de sandık kurulan noktalarda hazırlıklar yapıldı, çifte vatandaşların kolaylıkla oy kullanabilmeleri için yönlendirme notları da camlar ve kapılara asıldı.

Oy kullanma işlemi öncesi sandık görevlileri vatandaşlarınkimlikbelgeleri ve pasaportlarını kontrol etti.

Bulgaristan son 3 yılda 7'nci kez genel seçimlere gidiyor. Edirne'de yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan Başkonsolosluğu, 75. Yıl İlkokulu ve Keşan'da kurulan sandıklarda oy kullanıyor. Akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek oy verme işlemine soydaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bulgaristan 'daki erken genel seçimler için Türkiye genelinde 168, Edirne'de 3 sandık kuruluyor.

Bulgaristan'da 2021 yılında 3 kez, 2022 ve 2023 yıllarında birer kez sandık başına giden seçmenler, en son 9 Haziran 2024'te erken genel seçim ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için oy kullanmıştı.

Son 3 yılda 7 seçim

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, soydaşların son 3 buçuk yılda 7'nci kez seçime gittiğini söyledi.

Seçime katılımın yoğun olmasını temenni ettiklerini söyleyen Güneş, soydaşlara demoktarik haklarını kullanmaları çağrısında bulundu.

Sabah 07.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında oy kullanma işleminin devam edeceğini söyleyen Güneş, tüm seçim sandıklarının vatandaşların evlerine yakın bölgelerde olduğunu belirterek 5 dakikalarını ayırıp oylarını kullanmaları çağrısında bulundu.

"Haklarımızı savunmaya çalışıyoruz "

Oy kullanmaya gelen soydaşlardan Figen Kılıç, herşeyden önce bütün haklarımızı savunmaya çalışıyoruz. Bıkmadan usanmadan haklarımızı savunmaya devam edeceğiz. Ne kadar çok oy kullanırsak o kadar zemin sağlanmış olacak. Sabah ilk saatlerde oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - EDİRNE