CHP\'li Belediye Başkanı Gencan\'dan Bakan Kurum\'a teşekkür mesajı: "Minnettarız"

27.02.2026 23:11  Güncelleme: 23:15
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 'Ev Sahibi Türkiye' kura çekim töreninde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a şehir için yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Törende 2 bin 530 konutun hak sahipleri belirlendi.

Edirne'de düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim töreninde konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a kente yönelik hizmetlerinden dolayı minnettar olduklarını belirtti.

Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Edirne'de Mimar Sinan Spor Salonu'nda, "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim töreni düzenlendi. 2 bin 530 konutun hak sahiplerinin belirlendiği tören Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşti.

"Sizlere minnettarız"

Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Bakan Kurum'a kente kazandırılan hizmetler için teşekkür etti. Gencan, "Özellikle birlik ve dayanışmanın Mübarek Ramazan ayında Sayın Bakanımızı şehrimizde ağırlamaktan çok büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Ben sözlerime başlamadan önce sayın bakanımıza tüm hemşerilerimizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Hem şehrimizde Selimiye Meydanı ile ilgili ve hem de sokak sağlıklaştırma gibi daha birçok çalışmada birçok güzel işin gerçekleşmesine vesile oldunuz. Çok teşekkür ediyorum, sizlere minnettarız" dedi.

"Bakanlığımızla beraber nice güzel işleri gerçekleştireceğiz"

Başkan Gencan, "Serhat şehrimiz çok özel bir şehir. Ülkemizin her şehri her bölgesi çok kıymetli ama şehrimiz birçok Osmanlı mirasına ve geniş bir kültürel masa sahip bir şehir. O yüzden ben hep şöyle söylüyorum Sayın Bakanım, bu şehre sahip çıkmak aslında ecdat yadigarına sahip çıkmak. Ben aynı zamanda bir Belediye Başkanı olarak bugüne kadar yapmış olduğunuz desteklerden ötürü tüm ilçe ve belde belediye başkanlarım adına da sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da şehrimiz için Bakanlığımızla beraber nice güzel işleri gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Şehrimize teşrif eden Bakanımıza ayrıca teşekkür ediyorum"

Gencan, "Bugün Edirne'miz için, özellikle 2 bin 530 ailemiz için çok önemli bir gün. Bir ev sahibi olmak yalnızca bir konuta sahip olmak değildir, geleceğe daha güvenle bakabilmek, çocuklarımız için sağlam bir hayat kurabilmek demektir. Kurada ismi çıkacak kıymetli hemşehrilerimiz için bugün, uzun zamandır beklenen bir hayalin gerçeğe dönüşeceği gündür. Bu sürecin tüm hak sahibi ailelerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Şehrimize teşrif eden Bakanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni yuvalarında tüm hemşehrilerime sağlık, huzur ve mutluluk temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Sizin düşünceleriniz neler ?

