Edirne'de temizlik görevlisi tarafından çöpe atılan oyların yenilenen muhtarlık seçimlerinde eski muhtar kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Edirne'de temizlik görevlisi tarafından çöpe atılan oyların yenilenen muhtarlık seçimlerinde eski muhtar kazandı

Edirne\'de temizlik görevlisi tarafından çöpe atılan oyların yenilenen muhtarlık seçimlerinde eski muhtar kazandı

Edirne'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sayılmayan oyların temizlik görevlisi tarafından çöpe atılması nedeniyle yenilenen muhtarlık seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre eski muhtar kazandı. Seçimlerde katılımın az olmasının sebebi ise sıcak hava ve yaşlıların katılımının az olması olarak açıklandı.

02.06.2024 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sayılmayan oyların temizlik görevlisi tarafından çöpe atılması nedeniyle yenilenen muhtarlık seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre eski muhtar kazandı.

Edirne'de 31 Mart Pazar günü düzenlenen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Umurbey Mahalle Muhtarlığı adaylarının oy pusulalarının iddiaya göre temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atılması sonucu mahalle muhtarı belirlenememişti. Seçimlerin 2 Haziran Pazar günü yenilenmesine karar verilmişti. Bugün mahallede sabah erken saatlerde başlayan oy verme işlemi, saatlerin 17.00'ı göstermesiyle sona erdi. Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan 6 sandık açılarak, oy sayımına başlandı. 4 adayın katıldığı muhtarlık seçimini, 326 oyunu alan eski muhtar Turhan Özgünden kazandı.

Sıcak hava katılımı etkiledi

Turhan Özgünden, "Çok mutluyuz, önceki seçimlerde de yine kazanmıştık, aksilikler çıktı. Bu seçimlere azalar ve çocuklarımızla hazırlandık. Mahallemizin taktiri. Bizlerin çalışmamızı istediler, onlara layık olmaya çalışacağız. Katılım geçen seçime göre daha az oldu. Havaların sıcak olması ve yaşlıların katılımlarının az olması dolayısı ile bu şekilde oldu. Yine de bizleri seçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Edirne'de temizlik görevlisi tarafından çöpe atılan oyların yenilenen muhtarlık seçimlerinde eski muhtar kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:14 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu’yu da savunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor
15:52 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması halinde ateşkesi desteklerim İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması halinde ateşkesi desteklerim
14:47 Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
13:41 İstanbul’da çöken binada gözaltı sayısı 2’ye yükseldi Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet’te İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te
19:36 Kadıköy’de tarihi imza Mourinho, resmen Fenerbahçe’de Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de
18:39 Önce yazdı, sonra sildi Zaha’dan Okan Buruk’u küplere bindirecek paylaşım Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım
18:01 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz
17:16 Mourinho’nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi Ali Koç’u şoke eden protesto Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto
17:15 Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti
16:39 İsmet Taşdemir, Mourinho’ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz İsmet Taşdemir, Mourinho'ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz
15:58 Taraftarları mest etti Jose Mourinho’dan ilk Fenerbahçe paylaşımı Taraftarları mest etti! Jose Mourinho'dan ilk Fenerbahçe paylaşımı
15:43 Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelişi Avrupa’yı salladı Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi Avrupa'yı salladı
15:43 Erdoğan’dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik Erdoğan'dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik
14:47 Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 19:51:54. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de temizlik görevlisi tarafından çöpe atılan oyların yenilenen muhtarlık seçimlerinde eski muhtar kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement