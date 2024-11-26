Edirne'nin Kurtuluş Resepsiyonunda İbrahim Ay'ın Hatırası Ön Plana Çıktı - Son Dakika
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Politika

Edirne'nin Kurtuluş Resepsiyonunda İbrahim Ay'ın Hatırası Ön Plana Çıktı

Edirne\'nin Kurtuluş Resepsiyonunda İbrahim Ay\'ın Hatırası Ön Plana Çıktı

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, eski belediye başkanı İbrahim Ay, 1984 yılında yaşadığı unutulmaz bir av hatırasını anlattı. Etkinlikte, İbrahim Ay'ın av macerası ve o döneme dair anılar dikkat çekti.

26.11.2024 09:05  Güncelleme: 09:07
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Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyona, eski belediye başkanlarından İbrahim Ay'ın 1984 yılında yaşadığı "domuz" hatırası damgayı vurdu.

Edirne'nin 25 Kasım Kurtuluş Resepsiyonu'nu, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda yapıldı. Resepsiyonda geçmiş dönem Edirne belediye başkanlığı yapan ve şu anda hayatta olan başkanların hatıralarına da yer verildi. Edirne'de 1984-1989 döneminin Belediye Başkanı Eczacı İbrahim Ay'ın 1984 yılında yaşadığı bir hatırası resepsiyona damgasını vurdu.

Öğretmenler Günü'nde ava gitmişler

Avcılık hatıralarını anlatan eski başkanı Eczacı İbrahim Ay, başkanlığının ilk yılında 25 Kasım 1984 yılında dönemin valisi ile yaşanan bir hatırasını anlatı. Ay, "24 Kasım 1984 yılı Öğretmenler Günü'nde aldığımız özen izin ile avcılarla birlikte askeri yasak bölgede domuz avlamaya Lalapaşa bölgesine çıktık. Yerime vekil başkan bıraktık, bürokrasiyi iyi de bilmeyiz. Avlanırken, baktık askeri bir jeep dolaşıyor gruplar arasında. O gruba baktı, bu gruba baktı derken, bizim yanımıza geldi. Arkadaşlar 'buyurun' dedi. Askerler, 'belediye başkanını arıyoruz ne oldu, Vali bey çağırıyor' dediler. Neden çağırıyor? Geldik merasime. Vali, 'Öğretmenler Günü sen neden yoksun, vekil bıraktık, olmaz' dedi. Sonra o günü bitirdik" diye konuştu.

"Bu domuzu belediye başkanı İbrahim Ay vurdu" pankartı

Geçit töreninde yakalanan büyük domuzun bulunduğu traktör römorkuna yazılan 'Bu domuzu belediye başkanı İbrahim Ay vurdu' pankartına da değinen İbrahim Ay, "Merasim sırasında bir traktör römorkunun ve içerisinde koca bir yaban domuzu ve ağzına mısır koymuşlar. Traktörün üzerine de 'Bu domuzu Belediye Başkanı İbrahim Ay vurdu' yazmışlar. Vali döndü bana sordu? 'Ne zaman vurdun" Siz çağırmadan önce vurdum Valim dedim. Çağırmasaydınız ikincisini de vuracaktım ama siz beni çağırdınız. Avcı yalan söylemez, avcı atar" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Edirne'nin Kurtuluş Resepsiyonunda İbrahim Ay'ın Hatırası Ön Plana Çıktı - Son Dakika

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