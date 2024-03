Edremit Belediye Başkanı Kavurma Mahallesi\'nin Sorunlarını Çözecek

Politika

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede birçok büyük mahallenin 50-60 yıllık sıkıntılarını bitirdiklerini belirterek, önümüzdeki sezon ile birlikte Kavurma Mahallesi'nin de diğer sorunlarını da bitirerek hak ettiği noktaya kavuşturacaklarını söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında Kavurma Mahallesi'ne gelen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, burada mahalle sakinleriyle buluştu. Kavurma Mahallesi'nin şehir merkezinde olmasına rağmen gerek imar, gerekse de altyapı sorunlarından dolayı birçok hizmetten mahrum kaldığını ifade eden Başkan Say, göreve gelmeleriyle birlikte Memur-Sen başta olmak üzere Kavurma Mahallesi'nin birçok sokağının doğal gaza kavuştuğunu belirtti. Başkan Say, "Yine buranın sağlık ocağı, ayrıca ulaşım sorunu vardı. Çevre yoluna denk gelmesi ile birlikte hem 18 uygulamasından dolayı imar problemi oluştu hem de çevre yolunun girişinden dolayı sıkıntılar yaşandı. Bunları gündemimize aldık, imar sorunu ile ilgili süreç bize geçti. Önümüzdeki sezonda burada 18'nci maddeden kaynaklı, hazineden kaynaklı sorunları gidereceğiz inşallah. Yine ulaşım anlamında bölge hastanesine ve çevre yoluna bağlanacak yan yollarla ilgili bir sorun vardı. İlk etapta bu bağlantı yolu dediğimiz 20 metrelik yolu hemen bölge hastanemize bağlayacağız. Malumunuz, bölge hastanesi aynı zamanda şehir hastanesi oluyor, hemen yanında bir hastane daha yapılıyor, onunla beraber 2000 yataklı bir hastane oluyor" dedi.

"Kavurma Mahallesi hak ettiği konuma kavuşacak"

Sağlık ocağının yatırım planına alındığını ama yer olarak da Memur-Sen'in girişinde olacağını ifade eden Başkan Say, ihalesinin de yakın zamanda yapılacağının müjdesini verdi. Memur-Sen ile birlikte yürüttükleri birçok projenin de olduğunu vurgulayan Başkan Say, "Çevre yolunun faaliyete girmesi ile birlikte burası da artık şehrin merkezi mahallelerinde biri olacak. Bunun da çok ciddi bir katkısı olacak. Göreve geldiğimiz günden itibaren birçok büyük mahallemizin 40-50 ve 60 yıllık sorunları vardı. Çok şükür onların birçoğunu bitirdik. İnşallah Kavurma Mahallesi'nin de sorunlarını önümüzdeki sezonda hep birlikte bitirerek, bu mahallemizi de hak ettiği konuma kavuşturacağız" şeklinde konuştu. - VAN