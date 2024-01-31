Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Seçim Yarışından Çekildi

Politika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Edremit Belediye Başkanı için henüz adayını belirleyemezken, mevcut CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan seçim yarışından çekildiğini ifade etti.

Yaşanan 'mor sandık' krizinden sonra ilçeye gelen CHP MYK Üyesi, Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin parti yönetimi ve 12 adayın katılımı ile bir toplantı yaptı. Yapılan toplantının ardından CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan bir açıklama yaparak, aday adaylığından çekildiğini belirtti. Arslan, "Bu anketlerde 11 aday adayı sorulmuş. Belediye başkanıyla ilgili daha önce memnuniyet anketi yaptıklarını söylediler. Yani anket sonuçlarını bilmiyoruz, kriteri bilmiyoruz. Memnuniyet anketinden çıkmadığımız için bize ifade edilen durum bu. Bizi zaten diğer değerlendirmelerde ve anketlerde hiç sormamışlar. Onun için bu durumda memnuniyet anketinde biz çıkmayınca; böyle de bir ifade kullanılınca ve bu sorumluluğa girmek istemediğini söyledi. '5 yıl önce girdim, pişmanım' der anlamında sayın genel başkan yardımcısı dolayısıyla ben de kimsenin sıkıntıya girmesini istemiyorum ve o arada herkesin gözü önünde sandığa girmeyeceğimi aday adaylığından çekildiğimi ifade ettim. Aynı konudayım. Partiden istifa ediyorum. Sadece aday adayı olmuyorum yani seçime, sandığa girmiyorum. Benimle ilgili bir anket şeyi yok. 'Memnuniyetsiz' ankette söylenen ama ben ankete girmemişim zaten onu anladım. Memnuniyetsizlik anketi memnuniyet anketinde zaten öyle söylemişlerdi. Başkanlarla ilgili bir memnuniyet anketi yapacağız. Memnuniyet anketi de çıkmayan başkana 'teşekkür edeceğiz' dediler. Öyle bir şey oldu artık bunu zorlamanın anlamı yok. Dolayısıyla da bu anlamda ben de memnuniyetsiz bir belediye başkanı olarak tekrar halkın karşısına çıkmak istemedim partim açısından" dedi.

Sandığa girmeyeceğini söyleyen Selman Hasan Arslan, "Dolayısıyla bu sandığa girmiyorum. Diğer 11 aday adayı arkadaşa da başarılar diyorlar. Ben tutarlı bir adamım yani zaten olacak zaman yok. Dördünde pazar günü bu seçim yapılacak, sandık konacak Şükrü Tunar Kültür Merkezinde. Kararımda bir değişiklik olması söz konusu olamaz. Diğer 11 aday adayı anketlerde yani sorulmuş bir tek ben sorulmamışım. Sadece bana söylenen memnuniyet anketini geçemediğim için elenmişim" diye konuştu.

Kendisine seçime girmemesi konusunda bir söz söylenmediğini belirten Başkan Arslan, "Ön seçim kararında 'sen giremezsin' diye kimsenin dediği bir şey yok. Burada 12 aday da girebilir. Ön seçime tüm adaylarla birlikte gidilsin dediler. İl başkanı, ilçe başkanı ve Ensar başkan ama bu durumda olunca böyle de olunca ben girmeme kararı aldım" şeklinde konuştu.

Yapılan toplantı sonrasında bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ise 12 aday adayının da ön seçime girebileceğini belirterek, "Edremit'te örgütümüz geçmişten bugüne belediye başkanını, belediye meclis üyelerini, milletvekilini hep en geniş anlamda tabanda ön seçimle belirleme iradesini ortaya koymuş. Bu isteğini her zaman dile getirmiştir. Biz de Cumhuriyet Halk Partisinde son kurultaydan bu yana dillendirdiğimiz bir şey var. Türkiye'nin her yerinde kılı kırk yaracağız. Birçok yolu ve yöntemi deneyeceğiz ve bu yol ve yöntemler sonucunda da adaylarımızı belirleyeceğiz demiştik. Hatırlayın belediye başkanının bizde olduğu yerlerde önce başkanla ilgili memnuniyet anketi yapacağız. Ardından aday adayları arasında anket yapacağız. Ankette bir kişi açık ara önde çıktıysa onu belediye başkan adayı olarak atacağız. Birbirine yakın bir sonuç çıkarsa onlar arasında bir ön seçim yapacağız demiştik. Şimdi Edremit'te tam da bu noktadan hareketle yaptığımız ankette arkadaşlarımızın birisinin diğerlerinden açık alan önde çıkmadığını görmüş olduk" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, Edremit'te bir ön seçim yapılacağını ifade ederek, "O halde ne yapmak lazım? Adaylar arasında bir ön seçim yapmak lazım. Tam da bu noktada sayın genel başkanımızın geçmişten beri söylediği gibi. Birbirine yakın çıkan sonuçlar arasında bir ön seçim yapma kararı aldık. Elbette Edremit'te 12 tane değerli arkadaşımız Edremit'i yönetmek iddiasıyla yola çıktı. Biz 12 arkadaşımızın tamamının bu ön seçime katılmasının, kapısının önünü açıyoruz, yolu açıyorsun. Her arkadaşımız ön seçime katılabilir. Kimseye bir kısıtlama, sınırlama, engelleme içerisinde değiliz çünkü Edremit'teki 8 bin 341 üyemize güveniyoruz" dedi. - BALIKESİR