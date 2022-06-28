Edremit Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna Açıklaması

Balıkesir'in AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı'nda yapılan basın toplantısında konuşan Edremit Belediyesi Cumhur İttifakı Grup Sözcüsü Murat Tuna, geçtiğimiz hafta makamında saldırıya uğrayan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı eleştirdi.

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, güncel konuları değerlendirmek amacıyla parti binasında basın toplantısı gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, geçirdiği kaza nedeniyle toplantıya katılamazken, İlçe Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti.

Murat Tuna, konuşmasında, "Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın şahsına bir saldırı yapılmıştı. Sayın başkanın siz basın mensuplarına söylediği cümlelerde anormallikler vardı. Başkanın bu söylemleri bizi yaralamıştır. Biz Edremit'in menfaatleri için uğraşıyoruz. Zaten 15 ay gibi bir süreleri kaldı. Edremit, önceki 5 yılın üzerine bir 5 yıl daha tutarsız ve kötü yönetim yaşıyor. 'Bizimle ilgili yapacağınız haberleri bize sorarak yapın' demiş Belediye Başkanı. Böyle bir istek ne kadar doğru? Böyle bir cümle kurmak bir siyasetçiye yakışır mı? Basın mensupları her şeyi diledikleri gibi objektif biçimde yazmaktadır. Hizmetle ilgili haber yapılmadığını, algı yapıldığını söylüyor sayın başkan. Algıyı, son günlerde yaşadığı saldırı olayı ile ilgili kendisi yapıyor diye düşünüyorum" dedi.

Cumhur İttifakı Edremit Belediye Meclis Grubu Sözcüsü Murat Tuna, "Başkanın herkese aynı mesafede olduğunu sanmıyorum. Siz basın mensuplarının da kendisine zarar verdiğini söylüyor. Basının zor durumda olduğunu da ifade etti. Önce buradaki basın mensuplarına yardımcı olacaksınız, ondan sonra ulusal medyada sürekli hükümete hakaret edenlere paralar vermeyeceksiniz. Hepimiz kendisine yapılan saldırıyı kınadık. 'Edremit'in hakkını yedirmem' demişti sayın başkan. Edremit'in hakkı kalmamış ki yedirtecek. Daire müdürlerinin görevlerine son verdi. Biz önceden bu görevden almalar konusunu defalarca dile getirmiştik. Gereğini yapmamıştı. Bunlar bu memlekete ve sizlere zarar veriyor demiştik. Görevden aldıkları başkan yardımcısı, sosyal medyadan yazdığı terör destekçisi yazılarla gündeme gelmişti. Bütçelere hakim olamayan insanlar, Edremit Belediyesi'nin bütçesini çarçur ettiler. 400 milyon liraya yakın borca soktular. 110 milyon ek bütçe istediler. Bütçesini bile yapamayanların, Edremit'i idare edebilecek kapasitede midir? Edremit Belediyesi'nin bütçesi babanızın malı mıdır?" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve AK Parti Edremit İlçe Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Murat Tuna, açıklamalarına şöyle devam etti; "Edremit'i kalkındırdı demek isterdik. Ama maalesef bunu söyleyemiyoruz. 'Kafayı yiyince aklım başına geldi' dedi. O zaman senin aklını başına getiren bu kişiye gidip teşekkür edeceksin. Böyle bir açıklama olur mu? 'Bir insanın çıkarı varsa belediyede işi yok' dedi. 'Kimseyi zenginleştirmedik' dedi. Bunu 3 yıl sonra söyleyen bir belediye başkanı var. Göreve getirirken tüm yöneticilerin mal beyanlarını aldılar mı acaba? Basın mensuplarını salona toplayıp yakınır gibi, aciz gibi konuşması bir belediye başkanına yakışmadı. Alnının ne kadar açık olduğunu, bu millet önümüzdeki zamanlarda görecektir. Arkasında millet olan bir siyasetçiye kimse böyle bir saldırı yapmaz. Demek ki, arkanda millet yok. Başkan yardımcılarına, 'Siz rüşvet mi aldınız?' diyecek kadar cürete sahip birisi."

Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın göreve geldiği günden bu güne kadar yatırım yapmadığını ifade eden Murat Tuna, "Selman Hasan Arslan ve yönetimi ilçeye ne yatırım yaptı? Bir çivi gösterin bana, kafama çakacağım. Bu milletin malını, hakkını fütursuzca harcama hakkına sahip değilsiniz. Bu milletin aklıyla oynama başkan. Başkan yardımcısı, kendisinin başkanın militanı olduğunu söylüyor. Bizim bildiğimiz, militan devlete, millete düşman olana denir. Sen 3 yıldır yanında nasıl bir militanı besledin? Siz makam yetkisi verdiniz bu kişiye. Biz terörle ilgisi olduğunu söylemiştik sana göreve getirdiğin zaman. Kimlerin direktifi ve desteğiyle bunu yanında tuttun? Metin isimli başkan yardımcısının açıklamalarını suç görüyormuş şimdi sayın başkan. Edremit'e yazık ediyorsunuz. Bu işi düzgünce yapacaksanız yapın. Yapmayacaksanız da engel teşkil etmeyin" dedi.

Açıklamaların ardından, Murat Tuna, Edremit Belediyesi Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti Edremit İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlçenin önem arz eden devlet yatırımları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları üzerine istişarede bulunuldu. - BALIKESİR