Edremit Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika
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Edremit Belediye Meclisi toplandı

08.06.2022 16:05
Edremit Belediye Meclisi toplandı

Balıkesir'in Edremit Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında yapıldı.

Balıkesir'in Edremit Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında yapıldı. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı üyesi tüm meclis üyeleri Başkan Arslan'a yapılan saldırıyı kınadı. Toplantıda toplam 32 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Edremit Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Sabah saatlerinde makamında saldırıya uğrayan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın yönettiği oturumda toplam 62 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek oturumu yöneten Başkan Arslan, meydana gelen menfur olay ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

Gündem maddelerine geçilmeden önce söz alan Cumhur İttifakı AK Parti Grup Sözcüsü Murat Tuna, saldırıyı kınayarak "Yapılan saldırı bizi de derinden etkilemiştir. Dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak bugün şahsınıza yapılan saldırıyı bütün arkadaşlarımız adına şiddetle kınıyoruz. Temennimiz şudur ki; Bundan sonra ne şahsınız ne başka görevli bir arkadaşımız bu durumlara muhatap olmasın. Geçmiş olsun" dedi.

Millet İttifakı CHP Grup Sözcüsü Tümdeniz Çelebi'de yapılan saldırının "Bu sabah Edremit Belediye Başkanlığı makamında Başkanımız Selman Hasan Arslan'a değil Edremit'e yapılmış saldırıyı şiddetle kınıyorum. Geçmiş olsun demiyorum. Cesaretinden dolayı en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu saldırılar yıldırmayacaktır. Sinmeyeğiz, korkmayacağız, onlar korkacak geri adım atacaklar. Kamunun, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz. Burası Edremit halkının makamıdır. Bu olaylara karşı hep birlikte dik durmaya devam edeceğiz. Öyle mafyalara, belediyenim mallarına tırnak içinde çökmek isteyenlere asla ve asla tüm Edremit olarak izin vermeyeğiz. Başkanımızın yanında, yardımcısı ve izindeyiz. Bir kez daha geçmiş olsun diyoruz" dedi.

İmar ile ilgili konular İmar Komisyonu'na, diğer bazı gündem maddeleri de incelenmek üzere ilgili ihtisas komisyonlarına sevk edildi. Önceki toplantılarda komisyonlara sevk edilen ve komisyonlar tarafından incelenerek raporu meclise sunulan konularda görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda toplam 62 gündem maddesi görüşüldü. - BALIKESİR

Edremit Belediye Meclisi toplandı
Edremit Belediye Meclisi toplandı
Edremit Belediye Meclisi toplandı
Edremit Belediye Meclisi toplandı
Edremit Belediye Meclisi toplandı

YORUMLAR
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Edremit Belediye Başkan Arslan makamında saldırıya uğradı Edremit Belediye Başkan Arslan makamında saldırıya uğradı Edremit Belediye Başkanı Arslan: 'Saldırılar Bizi Yıldıramaz' Edremit Belediye Başkanı Arslan: 'Saldırılar Bizi Yıldıramaz'
Kaynak: İHA

Selman Hasan Arslan, Balıkesir, Edremit, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Edremit Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika

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