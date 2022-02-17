Üye Girişi
Edremit Belediyesinden 'gayrimenkuller satıldı' iddialarına açıklama - Son Dakika

Edremit Belediyesinden 'gayrimenkuller satıldı' iddialarına açıklama

17.02.2022 15:26
Edremit Belediyesinden 'gayrimenkuller satıldı' iddialarına açıklama

Van'ın Edremit Belediyesi, "Yerel bir haber sitesi ve bir kısım sosyal medya hesaplarında, belediyemize ait gayrimenkullerin tek tek satıldığı iddia edilerek kötü niyetli bir şekilde kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışılmıştır" denildi.

Van'ın Edremit Belediyesi, "Yerel bir haber sitesi ve bir kısım sosyal medya hesaplarında, belediyemize ait gayrimenkullerin tek tek satıldığı iddia edilerek kötü niyetli bir şekilde kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışılmıştır" denildi.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamada, "Öncelikle belirtmek isteriz ki son iki yılda girişimlerimiz sonucunda daha önce belediyemize ait olmayan, 12 mahallede 59 adet parsel ve toplamda yaklaşık 255 bin metrekare (yaklaşık 43 futbol sahası büyüklüğünde) gayrimenkulün mülkiyeti belediyemize kazandırılmıştır. Ayrıca bu sürede yaptığımız projelerimizde kullanılmak üzere belediyemize tahsisi yapılan alan büyüklüğü 17 mahallede olmak üzere toplam 414.693,00 metrekaredir (yaklaşık 70 futbol sahası büyüklüğünde). Yine belediyemize ait olup 3. şahıslarca işgal altında olan onlarca gayrimenkul işgalden kurtarılmıştır.

Bunlardan bir kısmı belediye hizmetlerinde kullanılmayacak nitelikte olduğundan; açık ihale usulüyle şeffaf bir şekilde satılarak belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kaynak oluşturulmaktadır. Belediye hizmet alanı vasfında olan hiçbir gayrimenkulümüz satılmamıştır ve satılmayacaktır. Tüm Türkiye'de belediyeler ve yerel yönetimler arsa ve gayrimenkul üretirler ve bunun bir kısmını da kaynak oluşturmak amacıyla satarlar. Bu durum olağan ve biliniyor iken sanki belediyemizin tüm gayrimenkulleri satılıyormuş algısı oluşturulması kötü niyetli bir yaklaşımdır. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmayıp, satışa çıkarılan gayrimenkullerin, onlarca kat fazlası değerinde ve yaklaşık onlarca kat fazla metrekare gayrimenkulü belediyemize kazandırmış durumdayız. Belediyemizce son iki yılda; Edremit'te 40 yıldır yapılmayan temel belediyecilik hizmetleri yapılmaktadır ve onlarca yeni proje hayata geçirilmiştir. Halkımızın ihtiyacı olan ve yaşam kalitesini yükseltecek hizmetlerimize devam etmekteyiz. Bu hizmetlerin de kaynak üretilerek yapılabileceğini kamuoyunun takdirlerine arz ederiz" denildi. - VAN

Edremit Belediyesinden 'gayrimenkuller satıldı' iddialarına açıklama
Edremit Belediyesinden 'gayrimenkuller satıldı' iddialarına açıklama

YORUMLAR
500

Edremit Belediyesi, Edremit, Medya, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Edremit Belediyesinden 'gayrimenkuller satıldı' iddialarına açıklama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:16 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı!
15:13 Aldatıldığı söylenen Makbule Nisa ile pozunu paylaştı!
15:03 Yan masadaki aşk acısı çeken delikanlıya "takma kafana" dedi! Bıçağı kalbine yedi!
15:02 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ve Sedat'ı birlikte gören Nalan ne yapacak?
14:54 Süper Lig yayın ihalesinde verilen en yüksek teklif ortaya çıktı!
14:53 Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile yollar ayrılacak! İki dev kulüp peşinde
14:51 CHP Lideri'nin "Karşıma çık" davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı ne oldu: Seni 10 seçimde sandığa gömdük!
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili belediyelere "indirim" talimatı: İndirimli su faturaları geliyor!
14:48 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Sıla Şentürk cinayeti tepkisi: Hepimizin yüreği yandı, bu cinayetin yakın takipçisi olacağım
12:04 Hiç suçu yokken 12 yıl hapse mahkum edildi, 8 yıl sonra gerçek anlaşıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 15:32:12. #1.11#
SON DAKİKA: Edremit Belediyesinden 'gayrimenkuller satıldı' iddialarına açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement