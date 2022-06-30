Edremit Belediyesinden iddialara yalanlama

Van'ın Edremit Belediyesi, sosyal medyadaki iddiaları yalanladı.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamada, "29 Haziran 2022 tarihinde bir sosyal medya hesabında, kaynağı belirsiz bir yoruma dayanılarak YKS ücreti belediyemizce ödenen öğrencilerin rızası dışında siyasi partiye üye yapıldığı iddia edilmiştir. Bu mesnetsiz iddia tamamen iftira niteliğinde olup, belediyemizin başarılı çalışmalarının hazımsızlığıdır. Edremit Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmaları ve eğitime verdiği destekler ile birçok ilke imza atmış ve gençlerimizin gönlünde yer edinmiştir. Belediyemizde kendilerine kamu hizmeti verilen on binlerce kişinin kaydı; Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) bünyesinde kurumsal ciddiyet ve gizlilikle tutulmaktadır. Bugüne kadar kurumumuzla ilgili böylesi hiçbir olumsuz durumun olmadığı bir halde sırf bir mesnetsiz iddia ile çamur at izi kalsın politikası güdülmüştür. Bu mesnetsiz iftirayı ortaya atarak yalan haber yapanlar ve kamuoyu algısı oluşturanlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır" denildi. - VAN