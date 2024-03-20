Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, Mimar Sinan Mahallesi'nde düzenlediği iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.
Efekent'te düzenlenen iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, yüzlerce kişinin katıldığı iftarda Burak Pehlivan, karavananın başına geçip misafirlere yemek dağıttı.
Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği iftar programında davete icabet eden vatandaşlara teşekkür eden Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, "Bugün burada aynı sofrada birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Tek gayemiz evladı olduğumuz memleketimizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmak" dedi. - AYDIN
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Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve beraberindekiler seçim çalışması dönüşü yolda konvoylarının önüne çığ düştü. Olay sonucu olumsuz bir durum yaşanmazken, Başkan Şeylan ve beraberindekiler araçlarını olay yerine bırakıp Çatak'tan çağırdıkları araçlarla ilçeye döndüler.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Bak, Türkiye'nin son 22 yılda spor devrimi yaşadığını belirtti ve Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırşehir'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin 21 yılda çağ atladığını ve milli kapasitenin arttırıldığını belirtti. Fidan, Türkiye'nin barış ve istikrarın savunucusu olduğunu vurgulayarak, adalet ve doğruluktan yana olduklarını söyledi. Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı ile işbirliğin devam ettiğini ve Türkiye'nin egemenliğine sahip çıkacaklarını ifade etti.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kumar oynattığı tespit edilen 1 kıraathane ile narkotik madde bulunan 1 yardımlaşma derneği ve 1 kıraathane 30 gün süreyle, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kıraathane ise süresiz kapatıldı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki saldırı sonrası Diyarbakır'dan kalkan savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu. Milli Savunma Bakanlığı, saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını ve 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Daha sonra yapılan hava harekatlarıyla Irak'ın kuzeyindeki 27 hedef imha edildi.
Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve beraberindekiler seçim çalışması dönüşü yolda konvoylarının önüne çığ düştü. Olay sonucu olumsuz bir durum yaşanmazken, Başkan Şeylan ve beraberindekiler araçlarını olay yerine bırakıp Çatak'tan çağırdıkları araçlarla ilçeye döndüler.
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