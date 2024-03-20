Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

Dışişleri Bakanı Fidan, "Refah seviyemizi, milli kapasitemizi arttırdık"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırşehir'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin 21 yılda çağ atladığını ve milli kapasitenin arttırıldığını belirtti. Fidan, Türkiye'nin barış ve istikrarın savunucusu olduğunu vurgulayarak, adalet ve doğruluktan yana olduklarını söyledi. Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı ile işbirliğin devam ettiğini ve Türkiye'nin egemenliğine sahip çıkacaklarını ifade etti.