Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ovaeymir Mahallesi'nde Kitap Kafe açma sözü verdi - Son Dakika
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Politika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ovaeymir Mahallesi'nde Kitap Kafe açma sözü verdi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ovaeymir Mahallesi\'nde Kitap Kafe açma sözü verdi

Efeler Belediye Başkanı ve İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, seçim çalışmaları kapsamında Ovaeymir Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında mahalle sakinlerine projelerini anlatan Atay, yeni dönemde mahalleye Kitap Kafe kazandırma sözü verdi.

27.03.2024 15:19  Güncelleme: 15:22
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Efeler Belediye Başkanı ve İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay'ın seçim çalışmaları kapsamında yaptığı Ovaeymir mahalle ziyareti mitinge dönüşürken, Başkan Atay yeni dönemde mahalleye Kitap Kafe açma sözü verdi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala, belediye başkanı adayları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede mahalle ziyaretlerine devam eden Efeler Belediye Başkanı ve İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay da Ovaeymir Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği ziyaret adeta mitinge dönüştü. Vatandaşlara projelerini anlatan Başkan Atay, yeni dönemde mahalleye Kitap Kafe kazandırma sözü verdi.

Ovaeymir Mahalle sakinlerinin büyük bir kalabalıkla karşıladığı Başkan Atay, kendisini destekleyen vatandaşlara teşekkür edip, "Yeni dönemde de hizmette rekorlar kırmaya aynen devam" dedi.

Başkan Atay, kadınlar, çocuklar, gençler, özel bireyler, yaşlılar, dezavantajlı vatandaşlar başta olmak üzere toplumun her kesimini yakından ilgilendirdiğine dikkat çektiği projelerini anlattı. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için de var gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirten Atay, Süper Amatör Lig'e yükselen Ovaeymir Spor'un teknik heyet, başkan ve sporcularıyla da bir araya gelerek, spora ve sporcuya da desteklerini sürdüreceklerinin sözünü verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ovaeymir Mahallesi'nde Kitap Kafe açma sözü verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ovaeymir Mahallesi'nde Kitap Kafe açma sözü verdi - Son Dakika
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