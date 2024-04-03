Efeler Belediyesi'nde CHP'den 25, MHP'den 12 Meclis Üyesi - Son Dakika
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Politika

Efeler Belediyesi'nde CHP'den 25, MHP'den 12 Meclis Üyesi

Efeler Belediyesi\'nde CHP\'den 25, MHP\'den 12 Meclis Üyesi

Aydın İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan listeye göre Efeler Belediyesi'nin meclis üyeliğinde CHP'den 25, MHP'den 12 meclis üyesi yer aldı. Aydın'da yerel seçimlerin ardından belediye başkanlıklarında yeni dönem hazırlıkları başladı.

03.04.2024 15:31  Güncelleme: 15:35
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Aydın İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan listeye göre Efeler Belediyesi'nin meclis üyeliğinde CHP'den 25, MHP'den 12 meclis üyesi yer aldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da yerel seçimlerin ardından belediye başkanlıklarında yeni dönem hazırlıkları başladı. Merkez ilçe Efeler'de 71 bin 630 oy alarak Efeler Belediye Başkanı seçilen Anıl Yetişkin, mazbatasını almayı beklerken, 37 meclis üyesi çıkarabilecek olan Efeler Belediyesi'nin belediye meclis üyelerinin dağılımı da belli oldu. Aydın İl Seçim Kurulu verilerine göre 169 bin 832 geçerli oyun bulunduğu Efeler'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 4'ü kontenjan olmak üzere 25, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise 12 meclis üyesi çıkarabildi. Geçtiğimiz dönem CHP, MHP, AK Parti ve İYİ Parti'den oluşan meclis üyeleri bu dönem 2 partiden oluştu.

İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan listeye göre Efeler Belediyesi'nin yeni dönem meclis üyeleri CHP'den Rıza Yörüyen, Orçun Akbulut, Abdullah Candemir, Alkan Hakan Türe, Barış Altıntaş, Polat Bora Mersin, Ayşe Özdemir, Kaan Vardarlı, Ümit Tosun, Ulaş Kaya, Neşe Yılmaz, Yüksel Macaroğlu, İbrahim Bozkurt, Behçet Gözcü, Hakan Apaydın, Fahrettin Bolyurt, Mehmet Vergili, Ferit Günger, Mehmet Serdar Adanır, Ahmet Tolga Yılmaz, Yusuf Metin Diler, Dilek Aysın, Zeliha Gündoğdu, Sidar Kaya, Fikret Oral, MHP'den de Ramazan Subaşı, Mehmet Uysal, Ahmet Ünveren, Mustafa Fatih Erkul, Ebru Kayır, Tuba Özpınar, Ozan Ancın, Kutluhan Alper, Mehmet Şimşek, Erkan Anğı, Nedim Akyol, Mehmet Mert Çağlayan isimlerinden oluştu.

"Büyükşehir'e 7 meclis üyesi"

Ayrıca Efeler'de 7 meclis üyesi Aydın Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliğine de seçilirken. Büyükşehirdeki dağılımları ise 5 CHP, 2 MHP şeklinde oldu. CHP'den Rıza Yörüyen, Barış Altıntaş, Polat Bora Mersin, Ayşe Özdemir, Kaan Vardarlı, MHP'den ise Ramazan Subaşı, Mehmet Uysal Efeler adına Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği'ne seçildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Efeler Belediyesi'nde CHP'den 25, MHP'den 12 Meclis Üyesi - Son Dakika

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