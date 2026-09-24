Efkan Ala, Bursa'da 467 milletvekilinin onayıyla yürürlüğe giren yasayı anlattı - Son Dakika
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Efkan Ala, Bursa'da 467 milletvekilinin onayıyla yürürlüğe giren yasayı anlattı

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Efkan Ala, Bursa\'da 467 milletvekilinin onayıyla yürürlüğe giren yasayı anlattı
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Efkan Ala, Bursa'daki basın toplantısında Terörsüz Türkiye hedefini ve 467 milletvekilinin onayıyla yürürlüğe giren Milli Dayanışma Yasası'nı anlattı. Ala, yasanın toplumda yüzde 80'lere varan kabul gördüğünü, Bursa'nın ise 100 ülkeden büyük bir ekonomiye sahip olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Fiziki sınırlarımız bellidir ancak gönül coğrafyamızın sınırları bu haritalara sığmamaktadır. Bölgemizde kargaşanın olmadığı, insanın insana saygı duyduğu bir düzen istiyoruz. Terörsüz Türkiye inşallah prangalarından kurtulacak ve fırsatlarına odaklanacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı. Toplantıda Ala'nın yanı sıra, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, partili belediye başkanları ve parti üyeleri yer aldı. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, partinin kuruluş felsefesinden sahadaki çalışmalara, bölgesel politikalardan sivil anayasa hedefine ve Bursa'daki yatırımlara kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana milletle beraber hareket ettiğini vurgulayan Ala, "Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti kurulduğunda siyasi tarihimiz bakımından altı çizilmesi gereken o sözü söylemişti; 'Partiyi, AK Parti'yi millet kurdu; biz tabelasını astık.' AK Parti zaten milletin partisidir. Neyi planlıyorsak milletimizden onay alıyoruz. Başka hiçbir vesayet odağından bugüne kadar AK Parti onay almamıştır. Vesayet odakları millet iradesini ifsat eder. İradesi idaresine hakim olmayan milletlerin kalkınması da mümkün değildir" diye konuştu.

'MİLLİ DAYANIŞMA PROJESİ İLE TERÖRSÜZ BÖLGE HEDEFİ'

Suriye ve Irak'taki gelişmelere dikkat çekerek 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge' vizyonunu aktaran Ala, Meclis'ten geçen düzenlemelere değinip şunları söyledi:

"İçeride 87 milyonun dayanışmasını tahkim edecek 'Milli Dayanışma Projesi'ni uygulamaya geçiriyoruz. Fiziki sınırlarımız bellidir ancak gönül coğrafyamızın sınırları bu haritalara sığmamaktadır. Bölgemizde kargaşanın olmadığı, insanın insana saygı duyduğu bir düzen istiyoruz. Terörsüz Türkiye inşallah prangalarından kurtulacak ve fırsatlarına odaklanacaktır. En son Meclisimizde 467 milletvekilimizin onayıyla Milli Dayanışma Yasası yürürlüğe girdi. Tarihte görülmemiş bir çoğunlukla desteklenen bu proje, toplumumuzda da yüzde 80'lere varan oranlarda kabul görmektedir. Kimseden yardım dilenmiyoruz, üçüncü bir göze de ihtiyaç duymuyoruz" ifadelerini kullandı.

'ELİMİZDEN GELENİ MİLLETİMİZLE BULUŞTURALIM'

Vesayet odaklarıyla mücadelenin AK Parti siyasetinin temel unsuru olduğunu belirten Ala, "Biz çözmek isteyenler tarafındayız. ve sömürülmesine insanımızın karşı, insanımızın probleminin sömürülmesine de karşıyız. Elimizden geleni milletimizle buluşturalım ve yolumuza devam edelim. Açlığın, adaletsizliğin, sefaletin olduğu bir dünyada bu sorumlulukları yerine getirmemizin en önemli ve en maliyetsiz yolu, içeride güçlü bir siyaset, dışarıda güçlü bir diplomasi. Birbirinden bağımsız da bunlar hareket edemez. İçeride güçlü siyasetin yolu da kıymetli kardeşlerim, milletle birlikte siyaset yapmaktır. Yanlış yapan vesayet odaklarına 'hayır' demek, içeride milletle beraber iradesine sahip çıkıp yoluna devam etmek" dedi.

'RUHU DARBE RUHU OLAN ANAYASADAN KURTULMAMIZ GEREKİYOR'

Türkiye'nin yüksek gelir grubundaki ülkeler arasına girdiğini ve bu sürekliliği sağlamak için reform adımlarının süreceğini belirten Efkan Ala, sivil anayasa çağrısını yineleyerek, "Biz kurulduğumuz günden beri sivil bir anayasadan söz ediyoruz. Bu anayasa 1980 darbesinde yapılmış, ruhuna darbe sinmiş bir anayasadır. Sivil, demokratik, hak ve özgürlükleri garantiye alan, gençlere fırsat oluşturan bir anayasayı milletimizle buluşturmak en önemli görevimizdir. Yarın öbür gün her zaman 'karizmatik lider' bulamayabiliriz. Bu nedenle sistemin kendi kendine işlemesi için bu reform şarttır" ifadelerini kullandı.

'BURSA 100 ÜLKEDEN DAHA BÜYÜK BİR EKONOMİYE SAHİP'

Bursa'nın Türkiye ekonomisindeki ve üretimindeki stratejik önemine vurgu yapan Ala, kentin potansiyeline ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'de attığımız her adımın geometrik karşılığı Bursa'da var. Biz bir adım atarsak Bursa bunu 4 kat değerlendiriyor. Bursa; ekonomisi, üretimi, ithalat ve ihracat hacmiyle dünyadaki 100 ülkeden daha büyük bir güce sahiptir. Bursa bir dünya şehridir. Yakında fiziki şartlardan kaynaklanan gecikmelerin ardından hızlı tren deneme süreçleri de başlayacaktır. Otoyol, sağlık ve eğitim yatırımlarımız eksiksiz devam ediyor."

Konuşmasının sonunda Ala, Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: DHA
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