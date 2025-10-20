Efkan Ala'dan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
Efkan Ala'dan İsrail'e Sert Tepki

20.10.2025 01:24
Ala, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırısını uluslararası hukuk ihlali olarak kınadı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, " İsrail'in, ilan edilmiş ateşkes şartlarına rağmen Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırısı uluslararası hukukunun ağır bir ihlali ve bölgesel barış çabalarını sabote etmeye dönük bir provokasyondur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, İsrail'in saldırısı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in, ilan edilmiş ateşkes şartlarına rağmen Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırısı uluslararası hukukunun ağır bir ihlali ve bölgesel barış çabalarını sabote etmeye dönük bir provokasyondur. Sivil nüfusa yönelik bu saldırı, uluslararası toplumun tüm çağrılarını ve diplomatik çabalarını alenen hiçe sayan bir tutumun göstergesidir. Mısır'da düzenlenen "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi" kapsamında imzalanan Niyet Beyanı, Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi adına önemli bir irade beyanıdır. Ancak İsrail'in bu saldırısı, bu iradeyi baltalama girişimidir; bölgesel barışın ve küresel güvenliğin temellerine yönelmiş açık bir komplodur" ifadelerine yer verdi.

Efkan Ala yaptığı paylaşımda kınama açıklamalarının yeterli olmadığını belirterek, "Artık uluslararası toplum, kınama açıklamalarıyla sınırlı tepkilerden vazgeçmeli; hukuki, diplomatik ve ekonomik yaptırımlar dahil olmak üzere somut mekanizmaları devreye sokmalıdır. Zira cezalandırılmayan her saldırı, yeni bir suçu teşvik etmektedir. Filistin halkına yönelik bu alçak eylemlerin devamı, uluslararası hukukun etkisini de hedef almaktadır. Dolayısıyla, barışın korunması iddiasında bulunan hiçbir devlet, bu tür eylemler karşısında tarafsız kalma lüksüne sahip değildir. İsrail'in saldırgan politikalarına karşı kararlı, tutarlı ve yaptırım gücü yüksek bir ortak tepki verilmedikçe, ne bölgesel barıştan ne de küresel adaletten söz etmek mümkündür" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Sizin düşünceleriniz neler ?

