Eğitim Bir Sen üyeleri bayramlaştı - Son Dakika
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Eğitim Bir Sen üyeleri bayramlaştı

10.07.2022 14:48
Eğitim Bir Sen üyeleri bayramlaştı

Eğitim Bir Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, Kurban Bayramı dolayısıyla sendika üyeleriyle bayramlaştı.

Eğitim Bir Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, Kurban Bayramı dolayısıyla sendika üyeleriyle bayramlaştı.

Sendika binasında gerçekleşen programda konuşan Söylemez "Biz daha önceleri birbirimizle ve çocuklarımızla ilgileniyorduk, ama son dönem de biz bunu bıraktık toplu olarak ilgilenme. Düşün arkadaşlar sendika binasında biz 50 kişi değil de 500 kişi olduğumuz düşünün ve sadece bir konuşmacının konferans verdiğini düşünün. Bir çoğumuzun derdinden haberi olmayan kişinin konferansta çok güzel sözler sarf ettiği cümleleri ama toplantıyı dinleyenlerden birisi şöyle derse sen konuş ama hangi derdiğimizle ilgilendiniz. Sitem etikleri durumlara zaman zaman şahit oluyoruz. Bu gün biz okullarda proje yapıp 300 veya 500 kişi salona toplayıp birine dinletme yerine kendi kurumunda en az 5 kişi beraber hareket edip 10 kişiyle bire bir ilgilenip parçalanmış aile olabilir bir takım sorun ve sıkıntıları olabilir bu insanla Allah için ilgilenmemiz gerekiyor" dedi

"Bizim gençlerimizin mayası hale temiz"

Başkan Söylemez, "Hangi kuşak derseniz deyin. Bizim gençlerimizin mayası hale temiz sadece bizden şefkat, merhamet ve yardım bekliyorlar. Okulumuzun kurumumuzun en verimsiz gördüğünüz çalışkan olmayan sıkıntılı öğrencisi yarın bu toplumun en faydalı bireyi olacağını düşünüyorum. Hepimizin çalışkan terbiyeli varlıklı babası kariyer sahibi olan çocuklarla ilgilenmesini bir tarafa bırakıp bu özel çocuklarla ilgilenmesini tavsiye ediyorum. Sendika olarak maddi olarak kazalımlar var mücadelemiz devam ediyor. Bizim için öncelik memleket inanç meselesi ve özgürlükler meselesini bilerek bir takım uzak tefek maddi sıkıntıları her zaman öne çıkarmak yerine aslı inanç özgürlüklerini ortadan kaldırmadan mücadelemize devam edelim" diye konuştu - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Eğitim Bir Sen üyeleri bayramlaştı - Son Dakika

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