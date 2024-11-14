Eğitim Bütçesi ve Eleştiriler TBMM'de Masaya Yatırıldı

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini ifade ediyor.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 14 milyon 574 bin öğrenci olduğunu, bu öğrencilere bir öğün yemek verilmesi halinde yaklaşık bütçesinin 190 milyar lira civarında olacağını anlattı. Akay, "Eğitim bütçenizden yani 2 trilyon 186 milyardan gidersek bütçenin yüzde 8,69'u merkezi yönetim bütçesinden yani 1 trilyon 451 milyar üzerinden gidersek bütçenin yüzde 13,08'ine tekabül ediyor." diye konuştu.

Akay, Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinde yeniden değerleme oranının altında bir artış olduğunu söyledi.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin henüz anlaşılamadığını belirtti. "Türkiye Yüzyılı diye bir tanımlamayı teknik olarak yanlış buluyorum" diyen Taş, "İçinde taşıdığı anlamı da çok doğru bulmuyorum çünkü 'Türkiye Yüzyılı' değil 'Türk yüzyılı' olur. 'Türkiye Yüzyılı' olmaz. Çünkü Türkiye yaşadığımız coğrafyanın adıdır. Coğrafyaların yüzyılı olmaz, milletlerin yüzyılı olur. O yüzden, burada hem 'Türkiyeli' kavramını hem de 'Türkiye Yüzyılı' tanımlarını doğru ve iyi niyetli bulmadığımı da belirtmek istiyorum. Bu topraklarda yaşayan milletin adı Türk milletidir ve Anayasamızda 'Türk' kavramı vatandaşlık temelinde ele alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, hükümetleri döneminde eğitimin herkese ulaşması için adımlar attıklarını belirtti. Ök, başörtüsü yasağının eğitimin toplumun geniş kesimlere ulaşmasını engellediğini vurgulayarak, "Başörtüsü yasağını kaldırarak eğitimin tüm gençler için özgür ve eşit bir ortamda almasını sağladık. Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla sosyoekonomik durumu düşük ailelere verilen destekleri artırdık. Burslar, ücretsiz ders kitapları, taşımalı eğitim ve yurt hizmetlerini genişlettik. Gençlerin eğitim hakkını tam anlamıyla alabilmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, eğitimde kalitenin artırılması için öğretmen açığının kapatılması gerektiğini vurgulayarak, "Öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi, motivasyonlarının artırılması öğrencilerimize verecekleri eğitimin kalitesinin artmasında doğrudan ilgilidir. Bu kapsamda yapılacak düzenlemelerin, geliştirilecek her politikanın MHP olarak arkasında duracağız." dedi.