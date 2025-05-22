Eğitimde İşbirliği Güçleniyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya Eğitim Bakanı Houda Babah Sid M'hamed ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya Eğitim Bakanı Houda Babah Sid M'hamed ile görüştü. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Moritanya Eğitim Bakanı Sayın Houda Babah Sid M'hamed ile bir araya geldik. Türkiye ile Moritanya arasında birçok farklı alanda olduğu gibi, eğitim alanında da güçlü iş birliklerimiz bulunmaktadır. Eğitim alanında gerçekleştirdiğimiz bu iş birliklerinin, iki millet arasındaki dostane bağları daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Sayın Bakan'a teşekkür ediyor, iş birliklerimizin daim olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.