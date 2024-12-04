Ekokırım Yasası Şart

Politika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, doğaya karşı işlenen suçlara yaptırım uygulanması için "Ekokırım Yasası"nın çıkartılmasının şart olduğunu söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün Dünya Madenciler günü olduğunu anımsattı.

Yer altında çalışan madencilerin, yerin üstünde insanca yaşamak istediğini ifade eden Sarıbal, maden ocaklarının özelleştirilmek istenmesinin, madencileri zorluğun içerisine ittiğini söyledi.

Sarıbal, "45 bini sendikalı olmak üzere yaklaşık 216 bin insan madenlerde çalışıyor. 2020-2024 arasında maden kazası olarak adlandırılan ama bizim 'iş cinayeti' olarak adlandırdığımız olaylarda yaklaşık 2 bin 79 insanımızı kaybettik. Madende, insanların iş güvenliği içinde olmadığı, ölenin öldüğüyle kaldığı, hatta iktidarın, 'Bu işin fıtratında var.' dediği bir tarihsel süreci yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İktidarın uzun zamandır doğayı "talan ettirdiğini" ileri süren Sarıbal, doğayı, ormanları, suları, tarım topraklarını kirleten olayların bütününe "ekokırım" dediklerini ve bunun suç olması gerektiğini dile getirdi.

CHP'li Sarıbal, doğaya karşı işlenen suçlara yönelik yaptırım uygulanması için ekokırım yasa teklifi hazırladıklarını ama yasa teklifinin TBMM gündemine getirilmediğini söyledi.

Gelişmiş bütün ülkelerde Ekokırım Yasası bulunduğunu anlatan Sarıbal, " Türkiye'de, doğaya karşı dün ve bugün işlenen suçlar ile bundan sonra işlenecek suçların Ekokırım Yasası dahilinde suç olması ve gerekli müeyyidelerin uygulanması gerekiyor. O yüzden Ekokırım Yasası şarttır, gereklidir, bu Meclisin sorumluluğundadır." dedi.