Ekonomik krize karşı "Daha az çay için" diyen Pakistan Kalkınma Bakanı halk tarafından tepki çekti - Son Dakika
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Ekonomik krize karşı "Daha az çay için" diyen Pakistan Kalkınma Bakanı halk tarafından tepki çekti

16.06.2022 12:05

Pakistan Planlama ve Kalkınma Bakanı Ahsan İkbal'in yaptığı yüksek ithalat maliyetini düşürmek amacıyla halka çay tüketimini azaltma çağrısı büyük tepki çekti. İkbal'in, "Halkı çay tüketimini günde bir ya da iki bardağa düşürmeye çağırıyorum. Çünkü çay ithalatı için de borç alıyoruz" sözlerine sosyal medyadan, "çay tüketimini azaltmanın ülkenin ekonomik sıkıntılarını hafifletmeye etkisi yok" eleştirisi geldi.

Pakistan'da aylardır gıda, gaz ve petrol fiyatlarında artışa yol açan enflasyona ve rupinin hızla değer kaybetmesine çözüm aranıyor.

"ÇAY TÜKETİMİNİ GÜNDE BİR BARDAĞA DÜŞÜRMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Dünyanın en büyük çay ithalatçısı Pakistan'da Planlama ve Kalkınma Bakanı Ahsan İkbal, yüksek ithalat faturalarını düşürmek için halktan yardım istedi. Bakan İkbal, ithalatın hükümete ek mali yük getirmesi nedeniyle halka çay tüketimini günde bir veya iki bardakla sınırlama çağrısında bulunarak, "Halkı çay tüketimini günde bir ya da iki bardağa düşürmeye çağırıyorum. Çünkü çay ithalatı için de borç alıyoruz" dedi.

Pakistan Kalkınma Bakanı, ekonomik krize karşı 'Daha az çay için' çağrısı yaptı! Halk tepki gösterdi
Ahsan İkbal

20.30'A KADAR KEPENK KAPATMA ÇAĞRISI YAPTI

İkbal ayrıca elektrik tasarrufu için işyerlerinin de erken kapanması gerektiğini belirtti. İş dünyasına saat 20.30'a kadar kepenk kapatma çağrısı yapan İkbal, hükümetin ülkeyi içinde bulunduğu ekonomik zorluktan çıkmaya yönelik çabalarına destek istedi.

HALK TEPKİ GÖSTERDİ

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise çay tüketimini azaltmanın ülkenin ekonomik sıkıntılarını hafifletmeye etkisinin olmayacağını ifade ederek İkbal'in çağrısına tepki gösterdi. Ekonomik Karmaşıklık Gözlemevi'ne göre 220 milyon nüfuslu Güney Asya ülkesi, 2020'de 640 milyon dolardan fazla maliyetle dünyanın en büyük çay ithalatçısı konumunda.

Ekonomik krize karşı Daha az çay için diyen Pakistan Kalkınma Bakanı halk tarafından tepki çekti
Ekonomik krize karşı Daha az çay için diyen Pakistan Kalkınma Bakanı halk tarafından tepki çekti
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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekonomik krize karşı 'Daha az çay için' diyen Pakistan Kalkınma Bakanı halk tarafından tepki çekti - Son Dakika

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