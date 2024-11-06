Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile yapacağı görüşmenin iptal edildiği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nun görüşmeyi planladığı Gürlek için "Sen Erdoğan'ın Zekeriya Öz'üsün" ifadelerini kullanmıştı.

06.11.2024 22:25  Güncelleme: 22:42
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile yarın öğle saatlerinde bir araya gelmesi bekleniyordu. Ziyaretin Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in tutuklandığı soruşturmanın öncesinde planlandığı açıklanmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki yeni değişim sebebiyle gerçekleşeceği iddia edilmişti.

GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ

Gazeteci İsmail Saymaz, Halktv canlı yayınında görüşmenin iptal edildiğini duyurdu.

ÖZEL, 'SEN ERDOĞAN'IN ZEKERİYA ÖZ'ÜSÜN' DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, 'Terör örgütüne üye olmak suçundan' tutuklanmasının ardından, Başsavcı Akın Gürlek'i hedef almış, "Buradan sesleniyorum. Sayın Erdoğan'ın talimatıyla gelip de bu operasyonlara girişen Akın Gürlek, Zekeriya Öz'ü hatırlıyor musun? Sen Erdoğan'ın Zekeriya Öz'üsün" ifadelerini kullanmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Özel'in başsavcı Akın Gürlek'i hedef alan sözlerine sert tepki göstermiş, "Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez" açıklamasında bulunmuştu.

Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi

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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Burak duru:
    Ekrem işine bak! Büyük oynuyorsun sana oy verenler git pkk ya destek ver diye vermedi! 45 31 Yanıtla
  • Murat Çil:
    özgür özel de PKK'nın sözcüsüdür 30 27 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Devletin değil sarayin bassavcisi olunca durum böyle oluyor emir diktatör Erdogandan 20 19 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Çok üzüldüm bilemezsiniz 16 8 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    hukumet halktan cok koptu yazık vallaha. sadece kendileri icin mucadele ediyorlar. isin enteresan yani onlari hala alkislayan kitle var. hala yok chp yok pkk diyenler var. ayni kitle Lozan da gizli madde var 2023 de ucacagiz diyordu. ama hala ikna olamadilar kandirildiklarina 8 7 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Yapılan operasyonlar niçin yapıldı. Adli olarak yürütülen soruşturmada somut kanıtlar neler. Siyaseten yapılan bir operasyon mudur yoksa gerçekten PKK ile iltisaklı bir oluşum mevcut mudur. Adli bir süreç midir siyasi bir operasyon mudur? Sorular sorular.. Türkiye de yürütülen bir çok soruşturma yanlı ve taraflı olduğu için insan herşeye şüphe ile bakıyor ne yazık ki? 0 0 Yanıtla
  • Şbn Şbn:
    Ne yüzsüz ne kadar cahil ne kadar beyin yoksunu hem Savcıya iftira at hemde görüşme talep et ya siz neyin nesisiniz kimin piyonusun Pontus Eko 0 0 Yanıtla
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