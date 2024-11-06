Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi

rıdvan öztürk:

Yapılan operasyonlar niçin yapıldı. Adli olarak yürütülen soruşturmada somut kanıtlar neler. Siyaseten yapılan bir operasyon mudur yoksa gerçekten PKK ile iltisaklı bir oluşum mevcut mudur. Adli bir süreç midir siyasi bir operasyon mudur? Sorular sorular.. Türkiye de yürütülen bir çok soruşturma yanlı ve taraflı olduğu için insan herşeye şüphe ile bakıyor ne yazık ki?