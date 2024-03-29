İstanbul\'da yarışı kim önde götürüyor? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var

Yasin Eroglu:

Akp yada Erdoğan’ın vadi doldu artık değişim şart. Yeter artık. 2018-2020 ye kadar gayette iyi ve olumlu işler yaptı çoğunlukla. Ama son 3-4 sene malesef hersey kötüye gitti. Her kurum da Türkiye genelinde iyi bişey yok. Futbol da bile olanlar rezillik. Ekonomi zaten son 3-4 senedir rezilim ötesinde. Değişim şart ama bu chp ile olacak gibi de değil. Sanırım iyi partiye yönelmenin zamanı geldi 2028 de artık meralin başa geçmesi gerekiyor. Yoksa düzelecek gibi görünmüyor.

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Çağatay Kurt: Başkanlık seçimi yapılmıyor . Yaşın kaç bilmem ama Erdoğan gelmeden önce SSK hastanelerinde muayene olmak için sabah 4 te sıraya geçiliyordu 37 64

Ercan Karatas: Aynen kardeş bende öyle düşünüyorum bizde hep akp ye oy verdik ama her zaman doğruya doğru yanlışa yanlış dedik sırf başarısz olsun diye imamoğlu ellerinden geleni yaptılar inş alamaz alırsa kanal İstanbul yapılacak malum çevresi hep Araplara satıldığı için 26 10

Ergün Karataş: AKP konusunda haklısın Ama ülkeyi Meral akşener.e teslim etmek de Akıl işi değil CHP li değilim Ama CHP En son 60 sene önce iktidar olmuş denemek lazım kötünün iyisi diyelim 18 16