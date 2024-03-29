Türkiye pazar günü sandık başına gidiyor. Yerel seçime saatler kalmışken İstanbul için son seçim anketi de yayınlandı. ORC Araştırma'nın anketine göre, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 42,4'ü mevcut Başkan Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi. AK Parti adayı Murat Kurum ise yüzde 41,3'te kaldı.
ORC Araştırma, pazar günkü yerel seçimlere ilişkin son İstanbul anketini paylaştı. 24-28 Mart tarihleri arasında toplam 4 bin 350 katılımcıyla yapılan anketin sonuçları dikkat çekti.
Ankette, İstanbul'da yaşayan seçmenlere, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 42,4'ü Ekrem İmamoğlu cevabını verirken, yüzde 41,3'ü ise Murat Kurum yanıtını verdi.
Ankete göre Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) İstanbul adayı Mehmet Altınöz'ü destekleyenlerin oranı 3,6, DEM Parti'nin adayları Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni'yi destekleyenlerin oranı ise yüzde 3,5'te kaldı.
Diğer yandan İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu'yu destekleyenlerin oranı yüzde 3,3, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu'nu destekleyenlerin oranı yüzde 2,7, Saadet Partisi adayı Birol Aydın'ı destekleyenlerin oranı ise yüzde 1,2 olarak kaydedildi.
Son Dakika › Politika › İstanbul'da yarışı kim önde götürüyor? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, emekliye 5 bin lira desteğini emekli destek kapsamına giren herkese ödeyeceklerini açıkladı. Savaş, Aydın'ın kayıp yıllarını telafi edeceklerini ve şehrin sorunlarını çözeceklerini belirtti. AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ise Cumhur İttifakı adaylarının favori olduğunu ve seçimi kazanacaklarını söyledi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da düzenlenen mitinge katıldı. Bakırhan, seçimde destek isteyerek belediyeleri güçlü bir şekilde alacaklarını ve halkın refahı için projeleri olduğunu belirtti.
AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları başkan yardımcıları, seçim faaliyetleri sırasında CHP Belediye Meclis Üyesi adayı ve yanındaki kişi tarafından darbedildiklerini iddia ederek polise şikayette bulundu. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. AK Parti Zonguldak İl Başkanı olayı üzücü olarak nitelendirirken, CHP İl Başkanı'ndan özür dilemesini istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında İYİ Parti lideri Akşener'in "Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum" sözlerine yanıt verdi. Özel, "Bugün bütün televizyonlar peşimde, 'Meral Hanım'a bir cevap ver' diye cevabım iki kelime, 'Canı sağ olsun, ablam benim'" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap vererek, 'Abla diyeceğim ama dün 'Abla mabla demeyin' demiş. Cevabım iki kelime. Canı sağ olsun, ablamdır. Eski dosttan düşman olur mu?' dedi. Özel, Turgutlu'da halka hitap ederken emeklilerin haklarını savundu ve gençlere umut mesajı verdi. Ayrıca, Turgutlu Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Çetin Akın da konuşmasında birlik ve sevgi vurgusu yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Fethiye ziyareti kapsamında denizcilerin sorunlarını dinledi. Denizcilerin talepleri ve sorunları üzerine görüşmeler yapıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güçlü yarınlara Türkiye Yüzyılı'na kadınlarla yürüyeceğiz.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, yerel seçim çalışmaları kapsamında Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti. Altınok, emeklilere yönelik projelerini anlattı ve destek sözü verdi. Ayrıca, ABB bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin durumunu eleştirdi ve Ankara'nın ulaşım sorununa dikkat çekti.
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