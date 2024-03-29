İstanbul'da yarışı kim önde götürüyor? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var - Son Dakika
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Politika

İstanbul'da yarışı kim önde götürüyor? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var

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ORC Araştırma'nın yayınladığı son anket sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan ankete katılanların yüzde 42,4'ü Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtirken, yüzde 41,3'ü Murat Kurum'u tercih etti.

29.03.2024 18:02  Güncelleme: 18:10
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Türkiye pazar günü sandık başına gidiyor. Yerel seçime saatler kalmışken İstanbul için son seçim anketi de yayınlandı. ORC Araştırma'nın anketine göre, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 42,4'ü mevcut Başkan Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi. AK Parti adayı Murat Kurum ise yüzde 41,3'te kaldı.

ORC Araştırma, pazar günkü yerel seçimlere ilişkin son İstanbul anketini paylaştı. 24-28 Mart tarihleri arasında toplam 4 bin 350 katılımcıyla yapılan anketin sonuçları dikkat çekti.

İKİ ADAY ARASIN 1 PUAN FARK VAR

Ankette, İstanbul'da yaşayan seçmenlere, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 42,4'ü Ekrem İmamoğlu cevabını verirken, yüzde 41,3'ü ise Murat Kurum yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Seçime saatler kala İstanbul'daki son anket sonucu ortaya çıktı

YENİDEN REFAH'IN ADAYI 3. SIRADA

Ankete göre Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) İstanbul adayı Mehmet Altınöz'ü destekleyenlerin oranı 3,6, DEM Parti'nin adayları Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni'yi destekleyenlerin oranı ise yüzde 3,5'te kaldı.

Diğer yandan İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu'yu destekleyenlerin oranı yüzde 3,3, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu'nu destekleyenlerin oranı yüzde 2,7, Saadet Partisi adayı Birol Aydın'ı destekleyenlerin oranı ise yüzde 1,2 olarak kaydedildi.

İstanbul\'da yarışı kim önde götürüyor? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul'da yarışı kim önde götürüyor? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Yasin Eroglu: Akp yada Erdoğan’ın vadi doldu artık değişim şart. Yeter artık. 2018-2020 ye kadar gayette iyi ve olumlu işler yaptı çoğunlukla. Ama son 3-4 sene malesef hersey kötüye gitti. Her kurum da Türkiye genelinde iyi bişey yok. Futbol da bile olanlar rezillik. Ekonomi zaten son 3-4 senedir rezilim ötesinde. Değişim şart ama bu chp ile olacak gibi de değil. Sanırım iyi partiye yönelmenin zamanı geldi 2028 de artık meralin başa geçmesi gerekiyor. Yoksa düzelecek gibi görünmüyor. 53 70 Yanıtla Çağatay Kurt: Başkanlık seçimi yapılmıyor . Yaşın kaç bilmem ama Erdoğan gelmeden önce SSK hastanelerinde muayene olmak için sabah 4 te sıraya geçiliyordu 37 64 Ercan Karatas: Aynen kardeş bende öyle düşünüyorum bizde hep akp ye oy verdik ama her zaman doğruya doğru yanlışa yanlış dedik sırf başarısz olsun diye imamoğlu ellerinden geleni yaptılar inş alamaz alırsa kanal İstanbul yapılacak malum çevresi hep Araplara satıldığı için 26 10 Ergün Karataş: AKP konusunda haklısın Ama ülkeyi Meral akşener.e teslim etmek de Akıl işi değil CHP li değilim Ama CHP En son 60 sene önce iktidar olmuş denemek lazım kötünün iyisi diyelim 18 16 ALI YANIK: Çağatay Kurt evet fakat muayene de ilaç da bedavaydı, ayrıca KBB gibi bölümlere gitmek için 3-5 saat bekliyordun fakat şimdi 3-4 ay bekliyorsun 20 7
  • Hugs70: güle güle kurum 43 25 Yanıtla
  • ALI YANIK: Dik Dur Eğilme İstanbul Seninle, İstanbul'un Çocuğu Ekrem İMAMOĞLU 32 24 Yanıtla
  • Atalay k: En az 3 puan fark çıkar 11 15 Yanıtla
  • Poyraz Kayaer: Orc,nin Anketine güven olmaz. Hiçbir zamanda guvenmedim. Diğer seçimlerde de sacmalamisti. 14 7 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu: Ekrem İmamoğlu en az 2 puan fark atar..gerisini yazmayacağım.. çünkü millet teferruatla uğraşmaz.. Dünya'da örneği olmayan Ankara'dan Murat kurum için oy istemek için sokak sokak fellik fellik dolaşıp oy isteyen bir kamyon dolusu insanı başka bir ülkede şahit olmak mümkün değildir..eee ne yaparsan yap halkı yenmek zordur.. 11 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: İstanbul'da yarışı kim önde götürüyor? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var - Son Dakika
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