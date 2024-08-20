Ekrem İmamoğlu'ndan '5 yıl siyasi yasak' iddiasına açıklama - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu'ndan '5 yıl siyasi yasak' iddiasına açıklama

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen 'Ahmak Davası' ile ilgili 5 yıl siyasi yasak verileceği iddialarına yanıt verdi. İmamoğlu, adaletin işlemesi ve ülkenin kazanması için mücadele ettiğini belirtti.

20.08.2024 21:53
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Ekrem İmamoğlu'ndan '5 yıl siyasi yasak' iddiasına açıklama geldi

"Ülkemiz kazansın, ülkemizin kazanması için de adalet işlesin"

ANKARA - Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Siyaseten Ekrem İmamoğlu, kazançlı ya da zararlı çıktı meselesini konuşmuyorum. Ülkemiz kazansın, ülkemizin kazanması için de adalet işlesin" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Yönetim Kurulu üyeleri TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. TBB Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyaret sonrasında İmamoğlu, hakkında yürütülen "Ahmak Davası" ile ilgili 5 yıl siyasi yasak verileceği iddialarına yanıt verdi.

Konunun yargı sürecinin devam ettiğini aktaran İmamoğlu, "Bana göre Türkiye Yargı tarihinde bu kadar zemini olmayan, utanç verici bir dava var mıdır bilmiyorum. Çok fazla adaletsizlik, hukuksuzluk yaşanıyor ama bu bir dava bile değil. İstinaf'ın sürecini takip ediyoruz. Alt mahkemenin kararı var, İstinaf'taki karara göre üst mahkemesi var. Umarım burada yargı adaletli bir karar verir. Hem bize hem de milletimize güzel bir mesaj çıkar. Boşu boşuna siyasetin malzemesi haline gelmez. Burada siyaseten Ekrem İmamoğlu, kazançlı ya da zararlı çıktı meselesini konuşmuyorum. Ülkemiz kazansın, ülkemizin kazanması için de adalet işlesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'ndan '5 yıl siyasi yasak' iddiasına açıklama - Son Dakika

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