Ekrem İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' duruşması 9'uncu kez ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ekrem İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' duruşması 9'uncu kez ertelendi

Ekrem İmamoğlu\'nun \'ihaleye fesat\' duruşması 9\'uncu kez ertelendi

Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 6 kişi hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 'ihaleye fesat' iddiasıyla açılan davanın 9'uncu duruşmasında, dosya İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda olduğu için savcılık makamınca mütalaa verilmedi. Duruşma 11 Temmuz'a ertelendi.

11.04.2025 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu Ekrem İmamoğlu, bugün iki davadan yargılandı. İlki İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'e ilgili söylediği sözlerle ilgiliydi. Bu dava 16 Haziran'a ertelendi. İkincisiyse Beylikdüzü Belediyesi Başkanı döneminde 'ihaleye fesat karıştırma' davası oldu.

İmamoğlu'nun duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılmak istemediğini söyledi. Dava 11 Temmuz saat 15.00'e ertelendi.

DAVA DOSYASI İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDA

Dava dosyasının 10 Nisan'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi. Dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda olması nedeniyle savcılık tarafından mahkemeye mütalaa sunulmadı. Hakim tarafından, 'Dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından dönüşüne ve dosya aslı döndükten sonra dosyanın Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na tevdiine' kararı verildi.

9. KEZ ERTELENDİ

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dokuzuncu duruşmasında da karar çıkmadı. Davası 11 Temmuz'a ertelendi.

İDDİANEMEDEN

İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu yedi kişiye karşı açılan dava, İçişleri Bakanlığı'nın, İmamoğlu'nun Beylikdüzü belediye başkanlığı döneminde ilişkin yaptığı bir incelemeye dayanıyor. İncelemenin konusuysa 29 Aralık 2015'te düzenlenen bir ihale.

Beylikdüzü belediyesi, kültür merkezlerinde personel çalıştırılması ve kültür sanat organizasyonları hizmet alım işi ihalesine çıkmış, ihaleyi de E. firması kazanmıştı. Firmanın yeterliliğinin bulunmadığını öne süre ikinci firma olan B. şirketi itiraz etmiş, belediye yetkilileri de itirazı reddetmişti.

İçişleri Bakanlığı da ihale süreciyle ilgili inceleme başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, inceleme sonucunda hazırladığı raporu Büyükçekmece başsavcılığına gönderince, başsavcılık İmamoğlu'yla birlikte ihalede sorumlu olduğu belirtilen yedi kişi hakkında soruşturma izni istedi.

Bakanlığın soruşturma izni vermesi üzerine dosya Danıştay'a taşınmış, Danıştay da 20 Ekim 2020'de soruşturma izni verilmesini yerinde bulmuştu.

Soruşturmasını tamamlayan savcılık, İmamoğlu dahil yedi isim hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti. Savcılık ayrıca İmamoğlu ve yedi isim hakkında kamuoyunda 'siyasi yasak' olarak bilinen Türk Ceza Kanunu'nun 'belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma' başlıklı 53'üncü maddenin uygulanmasını da talep etmişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Cumhuriyet Savcılığı, Belediye Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' duruşması 9'uncu kez ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mesko Aljovic:
    Olmayan yolsuzluğun duruşma ertelemesi.. 33 17 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    Hepsi yalan ve düzmece idalar damsın imam oğlu Melih Gökçek Osman Gökçek RIZA zarap egemen bağış zafer çağlanı Zehra taşkesenlioğlu ruhsan pekcan bunları melekler tarafından yer yüzünde indirlmiş saf temiz insanlar 24 16 Yanıtla
  • Sernazze:
    ya hala haklı diyorlar bu kadar mal mülk gözünüze de mi girmiyor görmezler duymazlar sizin için demek ki 3 11 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Yahu elinizde hiçbirşey yok madem deliller vardır gizli tanık vardır Mahkemeyi neden erteliyorsun arkadaşım ver kararı hükmü. Suçluysa Suçlu Hani Çok sağlam delillerdi. neden erteliyorsun. Yahu Bırakın Bu yalan dolan işleri insanlar ile dalga geçmekten vazgeçin. HALK ANLADI NE OLDUĞUNUZU. 9 3 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Sanırım adli tatil sonrasına kaldı oradan da tekrar uzasa okul okuyup diploma alma ihtimalide kapanıyor mu yetişirmi 3 yıl sonraki seçime? Özgür bey kına yakar artık yemini attı balıklar oltada şampiyonluk kendine kaldı... Klima oluyor mu acaba Silivri ceza evinde yada genel olarak ceza evlerinde ? 4 6 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    hayıt yalan AKP 5 4 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    suç unsuru olsa anında paket yaparlardı 5 2 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    ortada yolsuzluk namına birşey yok zaten ..maksatlarını biliyoruz 2 0 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    suç uyduramamışlarmı 0 0 Yanıtla
  • Sernazze:
    biz makarnacılar okuduğumuzu anlıyoruz siz akıllı geçinenlere ne demeli diyor ki beylikdüzünde de hırsızlık yapmış dosyalar birleşmiş o yüzden yani adam heryerde yemiş yemiş bitirmiş o yüzden ülkeye gözünü dikmiş:::::::)) 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü
Tahliye edilen Berkay Gezgin’den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak Tahliye edilen Berkay Gezgin'den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak
İlkin Aydın’ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı
Altında yeni rekor kırıldı Altında yeni rekor kırıldı
Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar
Bitcoin mi Altın mı 2025’in En İyi Yatırımı Hangisi Bitcoin mi Altın mı? 2025'in En İyi Yatırımı Hangisi?
Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı
Trump: Panama’ya çok sayıda asker gönderdik Trump: Panama'ya çok sayıda asker gönderdik
Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim
Donald Trump: Gazze’deki rehineleri almaya çok yakınız Donald Trump: Gazze'deki rehineleri almaya çok yakınız

17:21 Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’den sendika başkanına yumruk Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk
17:14 İstanbul’da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi İstanbul'da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz
15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan foruma damga vuran “İsrail“ sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım
15:56 Gözaltı sayısı 6’ya çıktı İşte Ahmet Minguzzi’nin annesine atılan tehdit mesajları Gözaltı sayısı 6'ya çıktı! İşte Ahmet Minguzzi'nin annesine atılan tehdit mesajları
23:49 Malatya’da gençler arasında bıçaklı kavga Malatya'da gençler arasında bıçaklı kavga
23:37 CHP’li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı
23:20 Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi Adıyaman'da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi
22:56 ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti
22:46 İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü 5 kişi yaralandı İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 5 kişi yaralandı
22:20 Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 17:43:51. #7.12#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' duruşması 9'uncu kez ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement