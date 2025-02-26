Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının usulsüz olduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Başsavcılık, İstanbul Üniversitesine yazı göndermişti. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Söz konusu belgenin geri alınması dahil tüm idari tedbirlerin alınması istenmiştir" ifadeleri yer aldı.

26.02.2025 13:14  Güncelleme: 13:28
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ''Müzekkere içeriğinden açıkça anlaşılan hususlar haricinde özellikle 'diploma iptali' hususunda söz konusu belge hakkında ileride telafisi mümkün olmayan zararlar oluşacağından, idarece geri alınma işlemi dahil tüm idari tedbirlerin alınması yönünde gereğinin yapılması için müzekkeremiz İstanbul Üniversitesi'ne gönderilmiştir'' denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu ile ilgili ihbarlar yapılmış, konuya ilişkin Yüksek Öğrenim Kurulu'nca (YÖK) hazırlanan raporda İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

"YATAY GEÇİŞİN KURALLARA UYGUN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMEDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR"

Soruşturma sürerken Başsavcılık tarafından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı yazılmıştı. Söz konusu yazıda, ''YÖK raporu çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (K.K.T.C.) faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığının belirtildiği, bahse konu yazışmalar dikkate alındığında yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığının anlaşıldığı, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus (UNCN)'den yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı'nca Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı belirlenmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın araştırma raporu kapsamında, dekanlık tarafından tanınırlık , yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin YÖK kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş, bahse konu diplomanın kullanılmaya devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması rica olunur'' denilmişti.

"CEVABIN İVEDİ BİR ŞEKİLDE GÖNDERİLMESİ RİCA OLUNUR"

Söz konusu yazının devamında ise ''İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma var ise raporların Başsavcılığa gönderilmesi, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nde görmüş olduğu öğrenime ilişkin tüm belgelerin tarafımıza gönderilmesi, ayrıca 12 Eylül 1990 tarihinde yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve tarafımıza açık kimlik bilgilerinin gönderilmesi, raporda bahsedilen yatay geçişe ilişkin belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın ivedi bir şekilde Başsavcılığı'mıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur'' ifadelerine yer verilmişti.

İMAMOĞLU'NDAN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, "İstanbul Cumhuriyet Savcılığının Sayın İmamoğlu'nun diplomasının iptali için müzekkere yazdığı iddiası doğru olmayıp 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' kapsamında değerlendirilebilecek bu iddiaya ve adli makamları gerçek dışı bir şekilde zan altında bırakan girişimlere karşı hukuki haklarımızı kullanacağız" paylaşımını yaptı.

Ekrem İmamoğlu\'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Murat:
    Yarın ya yasin okur olmadı Anıtkabir'e gider yolunu bulur yine. ne de olsa CHP kitlesi herşeye müsait 36 58 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    Nereden nereyeee ne kadar korkuyor koltuk gidecek diye ülke o kadar yokluk içinde ki artık Tayyip'in karşısına kimin çıktığın önemi yok karnı doymuyor milletin izlediğiniz tüm politika elinizde patladı olmuyor paşam olmuyor bırakıp kibarca alın hazineden de 5 milyar dolar defolup gidin dünyanın öbür ucuna bu millet yine ayağa kalkar 38 14 Yanıtla
  • selim yozgatlı:
    Varsa bir usulsüzlük gereği yapılır yoksa yoluna devam eder 43 7 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    tek adamın saltanatı bitecek az kaldı geleceğin cumurbaşkani İmamoğludur.... 28 19 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Asıl diplomasızları inceleyin. Uyumayın. Bu devran dönecek sırayla... 29 15 Yanıtla
  • Mechmet Kasap:
    Ya tamamiyle siyasi bir soruşturma. Bu kadar da olmaz yeter artık. Ekrem İmamoğlu da diğerleri de umrumda değil. Ama konu şahıslar değil burda. Yargı, siyasetin köpeği olmuş. Nokta! 21 8 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    neden sadece İmamoğlu diplomasi arastiriliyor ?? herkeze eşit davransaniza ? yargı bağımsız türküsü soylemeype yargı bağımsız olmuyor 20 6 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    deveye sormuşlar boynun neden eğri diye devede demiski nerem dogruki ..İmamoğlu işte tamda bu 4 6 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Hayatı sahtekarlık 2 1 Yanıtla
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