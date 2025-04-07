Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz! İşte avukatların sunduğu gerekçe - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz! İşte avukatların sunduğu gerekçe

Ekrem İmamoğlu\'nun tutukluluğuna itiraz! İşte avukatların sunduğu gerekçe

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan 'terör' ve 'yolsuzluk' operasyonlarının ardından 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan itiraz dilekçesinde "Soruşturma başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütüldü" ifadeleri yer aldı.

07.04.2025 15:13
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İBB'ye yönelik başlatılan 'terör' ve 'yolsuzluk' operasyonlarının ardından 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi. İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Mehmet Pehilvan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi verdi.

"YASAK USULLERLE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA..."

10. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan itiraz dilekçesinde "Somut olguların ortaya koyduğu, onlarca milyon insanımızın da farkında olarak tepki gösterdiği, başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine, karar verilmesini talep ederiz" ifadeleri yer aldı.

MALİ SUÇLARLA İLGİLİ DOSYADAN TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve mali suçlarla ilgili iki ayrı suçlamayla operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan İmamoğlu, terör suçlamasından serbest kalmış, mali suçlarla ilgili dosyadan tutuklanmıştı.

23 MART'TAN BU YANA CEZAEVİNDE

İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu, 19 Mart sabahı gözaltına alınmıştı. İmamoğlu, 23 Mart gününden bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz! İşte avukatların sunduğu gerekçe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Erkan Toprakhisar:
    hırsızlığın usulü mü olurmuş bütün itirafıdır chp nin içinden. masak raporları ortada. o avukatlar hiç utanmıyor mu itiraz ederken 130 91 Yanıtla
  • trgyky1978:
    çok beklersiniz çooooookkkkkk 97 69 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    çok sinirliler hemen bırakın..hııı 76 46 Yanıtla
  • 145353:
    derhal bırakın eko'yu 78 38 Yanıtla
  • Mustafa Kaya:
    böyle bir karar emsal teşkil edeceğinden mümkün değildir avukatların da diplomaları incelemeye alınsın böyle avukatlık mı olur hakkında onca iddia varken 69 37 Yanıtla
  • Şehmus Enes:
    makryus heykelini Beylikdüzü’ne diken eko baştan aşağı siyasete yasaklanmalı 63 36 Yanıtla
  • my5580324:
    Recep Tayyip Erdoğan her zaman birdir ve dünya liderdir öylede kalaca Rabbimin izniyle 59 37 Yanıtla
  • sedat ümit sarı:
    gerekçeye bakarsan polis c.savcısı hakim suç işlemiş, vay canına. başka gerekçe bulamamışlar. 49 21 Yanıtla
  • Korul Nuri:
    Aukatlari Tercüme edeyim. Imamoglu öyle kilifina uygun Caldiki siz farkina varmadiniz ama tahminle yargiliyorsunuz .Bunun icin yaptiginiz yasal degil.Diyor Aukat yorumlari size birakiyorum. 42 19 Yanıtla
  • Davut Kochan:
    tek gerekcesi var milyonlar arkasında milyonlar arkasında olunca serbest mi bırakılması lazım 46 14 Yanıtla
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