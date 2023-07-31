Ekrem İmaoğlu'nun eski CHP liderleriyle Beylikdüzü'nde bir kafede "değişim yemeğinde" buluştuğu iddiası - Son Dakika
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Ekrem İmaoğlu'nun eski CHP liderleriyle Beylikdüzü'nde bir kafede "değişim yemeğinde" buluştuğu iddiası

31.07.2023 23:32

CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" tartışmaları devam ederken İBB Başkanı İmaoğlu'yla ilgili kulislere düşen kulis büyük ses getirdi. İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde bir kafede eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile buluştuğu ve masada "değişim" konusunun ele alındığı öğrenildi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde bir kafede "değişim yemeğine" katıldığı iddia edildi. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın canlı yayında aktardığı göre yemeğeeski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile buluştuğu ve masada "değişim" konusunun ele alındı.

ZOOM TOPLANTISI SIZDIRILMIŞTI

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan değişim rüzgarları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde CHP'den bazı isimlerle gizli bir Zoom toplantısı yaptığı ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

"DEĞİŞİM YEMEĞİ"

İddiaya göre İmamoğlu; eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Beylikdüzü'nde bir kafede yemeğe katıldı.

ESKİ CHP GENEL BAŞKANLARIYLA BULUŞTU

Yarkadaş, "değişim yemeği" olarak adlandırdığı yemek hakkında TV100'deki canlı yayında şunları söyledi: "Saat 20.00 sularında İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir kafede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın bir yemekte buluştular. Kafenin ismi de bende var. İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın olduğu bir değişim yemeği yeniyor."

"10 AĞUSTOS'TA MANİFESTO DUYURACAK"

Yarkadaş ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun bir değişim manifestosu yayınlayacağını belirterek "10 Ağustos'ta bunu duyurması bekleniyor. Bugün konuştuğum İmamoğlu'na yakın kaynaklar böyle diyor. Muhtemelen işin teknik direktörlüğünde olan Karayalçın, Öymen, Çetin 10 Ağustos çıkışı öncesi herhalde bunun altyapısı hazırlayıp fikir alışverişinde bulunuyorlar. CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da önümüzdeki günlerde bu kadroya fiilen katılacağı yönünde bilgi aldım" şeklinde konuştu.

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Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmaoğlu'nun eski CHP liderleriyle Beylikdüzü'nde bir kafede 'değişim yemeğinde' buluştuğu iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmaoğlu'nun eski CHP liderleriyle Beylikdüzü'nde bir kafede "değişim yemeğinde" buluştuğu iddiası - Son Dakika
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