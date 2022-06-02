Ekremoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder ile görüştü - Son Dakika
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Ekremoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder ile görüştü

02.06.2022 10:37
Ekremoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder ile görüştü

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonuna bağlı Karadeniz Gençlik Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve iş insanı Esat Ekremoğlu külliyede Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder'i makamında ziyaret etti.

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonuna bağlı Karadeniz Gençlik Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve iş insanı Esat Ekremoğlu külliyede Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder'i makamında ziyaret etti.

Külliyede Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonuna bağlı Karadeniz Gençlik Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Usta ve Başkan Yardımcısı Esat Ekremoğlu ile kısa bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Ahmet Minder, son yıllarda yapılan yatırımlara dikkat çekti. Minder "Doğu da bizim batı da bizim. Yeniden büyük Türkiye için her alanda İHA'larıyla, SİHA'larıyla, doğal gaz gemileriyle, yerli otomobilleri TOGG ile ve daha birçok alanda teknolojik anlamında devrim yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerli ve milli olan bu toprakların evlatları ile büyük Türkiye'nin önünde hiç bir güç bu gelişmeleri engelleyemeyecektir" dedi.

Minder, Batmanlı iş insanı Esat Ekremoğlu ile federasyon başkanı Hakan Usta'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - BATMAN

Ekremoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder ile görüştü
Ekremoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder ile görüştü

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Kaynak: İHA

Ahmet Minder, Türkiye, Politika, Son Dakika

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