El Al Havayolu'na ait uçak hastalanan yolcu nedeniyle Antalya'ya acil iniş yaptı

Politika

İsrail merkezli El Al Havayolu'na ait bir uçak hastalanan yolcu nedeniyle Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Diplomatik kaynaklar, Polonya'nın başkenti Varşova'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden İsrail merkezli El Al Havayolu'na ait bir uçağın, acil durum nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yapması hakkında bilgi paylaştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hastalanan yolcu nedeniyle uçağın acil inişine izin verildi. İnsani düşüncelerle uçağa yakıt sağlanacağı ama ilgili prosedür tamamlanmak üzereyken kaptanın kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdiği bildirildi. - ANKARA