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El Salvador Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nayib Bukele Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

El Salvador Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nayib Bukele Türkiye'ye geliyor

19.01.2022 17:27
El Salvador Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nayib Bukele Türkiye'ye geliyor

El Salvador Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 19-21 Ocak 2022 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

El Salvador Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 19-21 Ocak 2022 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

El Salvador'dan Türkiye'ye Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleşecek bu ilk ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-El Salvador arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Ayrıca, Orta Amerika başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif metinlerin imzalanması da gündemde. - ANKARA

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, El Salvador, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika El Salvador Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nayib Bukele Türkiye'ye geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: El Salvador Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nayib Bukele Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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