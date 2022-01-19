El Salvador Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nayib Bukele Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

El Salvador Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 19-21 Ocak 2022 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

El Salvador'dan Türkiye'ye Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleşecek bu ilk ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-El Salvador arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Ayrıca, Orta Amerika başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif metinlerin imzalanması da gündemde. - ANKARA