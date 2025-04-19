Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Çaydaçıra Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi. Başkan, Elazığ'ın yaşanabilir bir şehir olması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

19.04.2025 17:36  Güncelleme: 17:42
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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Kent Köy Yaşam Alanı'nda düzenlenen programda Başkan Şerifoğulları, Çaydaçıra Mahallesi sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyip, sorularını cevapladı. Programda Elazığ Belediyesinin yaptığı çalışmalar mahalle bazlı değerlendirildi.

Başkan Şerifoğulları yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden itibaren mahalle ayrımı yapmaksızın her bir mahallemizin ihtiyaçlarını tespit ederek, özveriyle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bunun için hem sahada olduk hem de hemşehrilermizle ve muhtarlarımızla istişare halinde olduk. Bugün de yeni olmasına rağmen şehrimizin en büyük mahallesi haline gelen Çaydaçıra sakinleri ile bir aradayız. Bugün sizleri dinleyeceğiz, sizlerin dertleri ile dertleneceğiz, hemhal olacağız. Sorunlarımızı birlikte ortak akılla çözeceğiz. Bunun için buradayız. Daha çok sizleri dinlemek için buradayız. Çok açık yüreklilikle ifade etmek istediğim, bizlerin ve sizlerin tek bir gayesi var, daha yaşanabilir bir Elazığ ve yaşanabilir şehirlerarasında ön sıralarda olması gereken bir şehir" dedi.

Program, Başkan Şerifoğulları'nın yanı sıra, başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gerçekleştirilen bu buluşma programları ile Türkiye'deki tüm belediye başkanlarının mahallelerinde vatandaşlarla buluşarak mevcut ve yeni dönem projelerini değerlendirmesi, vatandaşın ihtiyaçlarına çözümler sunması hedefleniyor. Türkiye'deki 583 AK Partili belediyede yapılacak programlar, ay sonuna kadar devam edecek. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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