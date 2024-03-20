Elazığ\'da Muhtar Adayı Emrah Gündoğdu\'nun Takdir Toplayan Hareketi

Elazığ'da Abdullahpaşa Mahallesi muhtar adaylığını açıklayan Emrah Gündoğdu, yaptığı hareketlerle takdir topluyor. Kendi afişlerini astığı sırada rakiplerinin yere düşen afişlerini de kaldırıp bantlayan Gündoğdu, vatandaşların takdirini topladı.
Merkez Abdullahpaşa Mahallesi muhtar adayı maden yüksek mühendisi Emrah Gündoğdu, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde adaylığını ilan etti. Muhtar adayı olan Emrah Gündoğdu mahallede astırdığı afişler bilinmeyen kişiler tarafından yırtılıp parçalandı. Bunun üzerine Gündoğdu ve ekibi, poster ve resimlerini bazı dükkan ve alanlara yapıştırırken, aynı zamanda rakiplerinin düşen resmini bantlayıp tekrar yerine yapıştırması takdir topladı.
Muhtar adayı Gündoğdu'nun ayrıca Ramazan ayında çocuklara yönelik sürprizi gönülleri mest etti. İftar sonrası camilere giden Gündoğdu ve ekibi, aileleriyle birlikte teravih namazı kılan çocukların ayakkabılarına balon bağlayıp içine çikolata ve çeşitli hediye bırakarak çocukları mutlu etti. - ELAZIĞ
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