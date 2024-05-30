Elazığ'da sağlık ve enerji alanında yatırımlar hızla devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Elazığ'da sağlık ve enerji alanında yatırımlar hızla devam ediyor

Elazığ\'da sağlık ve enerji alanında yatırımlar hızla devam ediyor

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ'da yapılan sağlık ve enerji yatırımlarının vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için büyük bir adım olduğunu belirtti. Açıkkapı, sağlık alanında yapılan yatırımların kentteki sağlık hizmetlerinin gelişimini göstererek, acil istasyon ve ambulans sayısının arttığını, hastanelerin yatak sayısının yükseldiğini ve evde sağlık hizmeti kapsamında binlerce kişiye tedavi imkanı sağlandığını ifade etti. Ayrıca, enerji alanında da doğal gaz hizmetinin ilçelere ulaştırıldığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

30.05.2024 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Elazığ, sağlık hizmetlerinde çıtayı yükselterek vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmakta ve enerji alanında da modernleşme sürecini hızla devam ettirmektedir." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Elazığ'daki sağlık ve enerji alanlarında gerçekleştirilen yatırımları anlattı.

Elazığ'da sağlık alanında yapılan yatırımların, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için büyük bir adım olduğunu; kentteki sağlık hizmetleri ve altyapısının 2002 yılından bu yana büyük bir gelişim gösterdiğini belirten Açıkkapı, 2002'de 3 olan 112 acil istasyon sayısının 37'ye, 5 olan ambulans sayısının 63'e yükseldiğini; ayrıca 600'a yakın hastanın da helikopter ve uçak ambulanslarla naklinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kentteki hastanelerin yatak sayısının 3 bin 289'a ulaştığını; evde sağlık hizmeti kapsamında 24 bin 115 kişiye tedavi imkanı sağlandığını aktaran Açıkkapı, KETEM ve mobil KETEM araçlarıyla meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserlerine yönelik tarama hizmetleri sunularak hastalığın erken teşhisi konusunda faydalı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Açıkkapı, 2002'de 745 olan organ bağışı ve nakil hizmeti sayısının da 5 bin 277'ye ulaştığını vurguladı.

Elazığ'daki enerji yatırımlarından da bahseden Açıkkapı, Karakoçan, Kovancılar, Palu, Sivrice, Yazıkonak ilçelerine doğal gaz hizmetini ulaştırdıklarını; Yurtbaşı, Keban ve Baskil'de doğal gaz olmayan bölgelere hizmetin ulaştırılması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Sağlık ve enerji yatırımlarında büyük bir ivme yakaladıklarını dile getiren Açıkkapı, "Elazığ, sağlık hizmetlerinde çıtayı yükselterek vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmakta ve enerji alanında da modernleşme sürecini hızla devam ettirmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ejder Açıkkapı, Milletvekili, AK Parti, Elazığ, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Elazığ'da sağlık ve enerji alanında yatırımlar hızla devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
15:02 Marangoz çıraklığından şampiyonluğa Konferans Ligi’nin kahramanı Ayoub El Kaabi’nin ilham veren hikayesi Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 16:47:49. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da sağlık ve enerji alanında yatırımlar hızla devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement