MHP'li Yıldırım: "Ekonominin, enflasyonun, hayat pahalılığının problemini çözecek olan Cumhur İttifakadır, sayın Cumhurbaşkanımızdır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Ekonominin, enflasyonun, hayat pahalılığının problemini çözecek olan Cumhur İttifakadır, sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bundan kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Yıldırım, "Adım Adım 2023, Köyüm Benim Sohbet Toplantıları" kapsamında Elazığ merkez Poyraz köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Yıldırım, Elazığ programları kapsamında 100 köye ulaştıklarını aktararak, 8 ilde devam eden programlarının süreceğini bildirdi.

Son 3 yıldır dünyanın ciddi problemler yaşadığını aktaran Yıldırım, salgının başlamasıyla dünyada bütün dengelerin değiştiğini belirtti.

Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte durumun iyice kötüye gittiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Dünyada kontrolümüzün dışında gelişen hadiseler bizi buraya getirdi. Bunlar çözülecek. Elhamdülillah haziran ayından beri ciddi şekilde memura, emekliye enflasyona göre zam verildi. Aralıktan itibaren de inşallah enflasyon aşağı doğru çekilecek. Askeri ücrete enflasyon oranında zam gelecek. Memur ve emekliye de gerekli iyileştirmeler yapılacak."

Yıldırım, "Ekonominin, enflasyonun, hayat pahalılığının problemini çözecek olan Cumhur İttifakıdır, sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bundan kimsenin endişesi olmasın."dedi.

TBMM'deki partilerin ülkeye hizmet için kurulduğunu sadece HDP'nin Türkiye'yi bölmek için kurulduğunu aktaran Yıldırım, "Bizim arzumuz Türkiye'nin menfaatlerinde bir arada olalım. İçerideki siyasette yarışalım.

Cumhur İttifakının Türkiye'ye büyük katkıları olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Sizden isteğimiz, önümüzde seçimlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek istiyoruz. Cumhur İttifakına destek istiyoruz."ifadelerini kullandı.