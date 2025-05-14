Elektrik Kesintileri İçin Endişe Yok - Son Dakika
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Politika

Elektrik Kesintileri İçin Endişe Yok

Elektrik Kesintileri İçin Endişe Yok

Bakan Bayraktar, elektrik kesintileri konusunda endişe edilmemesi gerektiğini vurguladı.

14.05.2025 13:28
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Elektrik kesintileri ile alakalı çok şükür endişe edilecek bir durum yok" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Bayraktar, enerji paketleri, Portekiz ve İspanya'da yaşanan elektrik kesintileri ve Suriye'ye yapılacak doğalgaz ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elektrik kesintileri ve enerjide yeni reform paketleri konusundaki sorular üzerine Bayraktar, "Elektrik kesintileri ile alakalı çok şükür endişe edilecek bir durum yok. Geçen hafta da yenilenebilir enerji ile ilgili büyük bir açılış yaptık. Orada da Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir reform paketi var. O reform paketinde birkaç husus var. Bir tanesi Türkiye'de malum yenilenebilir enerjiyi biz en üst düzeyde kullanmak istiyoruz ve özellikle kapasitelerin bir an önce devreye girmesini istiyoruz. Onlarla alakalı süreçleri hızlandıracak ve bu anlamda yatırım sürelerini kısaltacak bir çalışma. İkinci konu maden tarafıyla alakalı. Burada da yine Türkiye'nin madenlerini bir an önce ekonomiye kazandırmayla alakalı süreçleri hızlandıracak, kısaltacak ve bir anlamda yatırımcıların önünü açarak, maden kaynaklarını ekonomimize en sağlıklı şekilde kazandırılmasını sağlamakla alakalı bir paket" dedi.

"Türkiye'nin mutlaka dengeli üretim portföyüne sahip olması lazım"

İspanya ve Portekiz'de meydana gelen elektrik kesintilerine de değinen Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin mutlaka dengeli üretim portföyüne sahip olması lazım. Tek bir kaynağa bağlı kalmak sadece Türkiye için değil, her ülke için sıkıntı olabilir. Dengeli, içerisinde yenilenebilir enerjinin, kömürün, doğalgazın olduğu inşallah yakın zamanda nükleerin de katılacağı, hidrolik kaynakların olduğu üretim sepetine sahip olmaya çalışıyoruz. Bunu yaptığımızda inşallah endişe edilecek bir şey yok. Bir de elektrik dağıtım hatlarının çok kuvvetli olması lazım. Oraya da büyük bir yatırım süreci başlatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında özellikle iletim şebekesini güçlendirecek inşaat faaliyetleri için de önümüzdeki 10 yıl için planlamasını yapmış durumdayız" şeklinde konuştu.

"Doğalgaz boru hattıyla Suriye'ye ilave doğalgaz ihraç etmeyle alakalı çalışıyoruz"

Suriye ile enerji ve doğalgaz işbirliklerine ilişkin de konuşan Bayraktar, "Doğalgaz boru hattıyla Suriye'ye ilave doğalgaz ihraç etmeyle alakalı çalışıyoruz. Bütün bunlar Suriye'deki hayatı normalleştirecek çalışmalar. Yaptırımın kalkması önemli, çünkü finansmana ihtiyaç var. Finansmanın da yaptırımın olduğu bir yere gelmesi söz konusu olmaz. Bu finansman imkanlarıyla bizim altyapıda yapacağımız çalışmalarla inşallah Suriye'deki hayat normalleşmeye başlayacak. Elektrik ihtiyacımız kuzey Suriye'de, özellikle bizim harekat bölgelerinde çok uzun zamandır var. Yıllardır devam ediyor. Bunun kapasitesinin artması lazım. Bilecik-Halep hattı ile ilave 500 megavatla elektrik ihracatı artmış olacak. Doğalgaz boru hattını Suriye tarafına götürüp doğalgazı tedarik edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Alparslan Bayraktar, Politika, Türkiye, Ekonomi, Suriye, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Elektrik Kesintileri İçin Endişe Yok - Son Dakika

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