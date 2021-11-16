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Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM'de (3) - Son Dakika

Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM'de (3)

16.11.2021 20:24
Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM'de (3)

Elektrikli araç şarj hizmetinin sağlanmasında asli sorumluluk, şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin olacak.

Elektrikli araç şarj hizmetinin sağlanmasında asli sorumluluk, şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin olacak.

TBMM Başkanlığına sunulan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu ve Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Üretim Gelişim Planı çalışmaları yerine, genel enerji dengesini dikkate alan ve daha geniş kapsamlı gelecek 20 yıldan daha uzun dönemi kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışması tanımı yapılıyor.

Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışması, her beş yılda bir Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve kurum görüşleri de alınmak suretiyle Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı tarafından hazırlanarak yayımlanacak.

Bakanlık, Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasını dikkate alarak orta uzun dönemde arz güvenliğinin sağlanmasını teminen kapasite tahsisi yarışmaları düzenleyebilecek. Kapasite tahsisi yarışmaları kapsamında kurulacak üretim tesisleri için Bakanlık tarafından Türk lirası olarak belirlenecek tavan fiyat üzerinden teklif edilecek en düşük fiyat, yarışma şartlarında belirlenecek süre boyunca YEK Destekleme Mekanizması kapsamında uygulanacak.

TEİAŞ, sistem güvenilirliğinin muhafaza edilmesini teminen ve yeterli kapasite olmaması nedeniyle oluşabilecek bölgesel sistem ihtiyaçlarını karşılamak üzere yan hizmetler anlaşmaları kapsamında yeni üretim tesisi yaptırmak veya mevcut üretim tesislerinin kapasitelerini kiralamak amacıyla ihale yapabilecek.

Şarj hizmetinin sunulması

Teklifle elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik elektrikli araç ekosisteminin ve bu sisteme dayalı yeterli ve sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısı ile serbest piyasanın tesis edilmesi amacıyla piyasa faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirleniyor.

Buna göre Elektrik Piyasası Kanunu'na getirilen ek madde ile şarj hizmeti; kurum tarafından ticari amaçlı olmamak üzere belirlenen istisnalar dışında, şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında kanunlara göre çıkarılan yönetmelikler uyarınca yürütülecek. Şarj ağı işletmeci lisansı sahibi, lisansında belirlenen bölgede veya ülke genelinde oluşturduğu veya oluşturacağı şarj ağına bağlı şarj istasyonu kurulması veya işletilmesi, düzenlediği sertifikalar kapsamında şarj istasyonu kurdurulması veya işlettirilmesi ile elektrikli araç kullanıcıları ile sadakat sözleşmesi yapabilme hak ve yetkisine sahip olacak.

Şarj hizmetinin sağlanmasında asli sorumluluk şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin olacak. Şarj hizmetinin, sertifikalı şarj istasyonu işletmecisince sağlanması, şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin kanun ve mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını ortadan kaldırmayacak.

Şarj hizmeti fiyatı, kurum tarafından hazırlanan usul ve esaslar dahilinde serbestçe belirlenecek. Şarj hizmeti fiyatı, rekabeti bozucu veya kısıtlayıcı ya da şarj hizmeti sağlanmasını bozucu veya aksatıcı olmayacak. Şarj hizmeti fiyatının belirlenmesinde şarj istasyonu kurulması ve şarj ağı oluşturulmasına esas yatırım ve işletme maliyetleri, elektrik enerjisi alım maliyetleri ve benzeri maliyetler ile vergi, pay, fon gibi yasal yükümlülükler ve makul ölçüde karlılık dikkate alınacak. Belirlenen şarj hizmeti fiyatı şarj istasyonlarında ve şarj ağı işletmeci lisans sahibi tarafından dijital mecralarda ilan edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen politikalar dahilinde dağıtım şirketleri, şarj ağı işletmecisi ile elektrikli araç üreticisi ve ithalatçılarından temin ettiği verilerden yararlanarak her iki yılda bir, elektrikli araç kullanımı gelişimi ve şarj altyapısı ihtiyacına yönelik projeksiyonlar hazırlayacak.

Halihazırda şarj hizmeti faaliyeti gösteren kişiler, EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelik ve düzenlemelerin yürürlüğe girişinden itibaren dört ay içerisinde durumlarını kanuna uygun hale getirecek.

Teklifle; Türk Petrol Kanunu'nda değişikliğe gidilerek petrol hakkının elde edilmesi için yapılan başvuru ve ruhsatlandırma usulüne ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna göre Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce başvuruların değerlendirmeye tutulduğu 90 günlük süre 60 güne indirilecek.

(Bitti)

Tragger, Türkiye, Türk, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM'de (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM'de (3) - Son Dakika
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