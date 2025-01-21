Elon Musk'ın Tartışmalı Hareketi

Politika

ABD'li milyarder Elon Musk'ın ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın destekçileriyle bir araya geldiği etkinlikte yaptığı hareket, Nazi selamına benzetildi.

ABD'li milyarder Elon Musk, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninin ardından Capital One Arena'da düzenlenen etkinlikte konuştu. Sahneye tezahüratlar eşliğinde çıkan Musk kollarını sallayarak, "Evet" diye bağırdı. Musk, "Bu sıradan bir zafer değildi. Bu, medeniyetin bir yol ayrımıydı. Bu gerçekten önemliydi. Bunu gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim" dedi. Musk'ın bu sırada yaptığı el hareketi, Nazi selamına benzetildi. Trump yönetiminde Hükümet Verimliliği Departmanı'nı yönetmekle görevlendirilen Tesla ve SpaceX CEO'su, daha sonra arkasındaki kalabalığa dönerek aynı hareketi tekrarladı. Musk'ın hareketi, sosyal medyada kısa sürede yayılarak eleştiri oklarının hedefi oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Musk'ı, Adolf Hitler'e atfedilen meşhur "Sieg Heil" selamını vermekle suçladı. Musk, eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açıkçası daha iyi kirli oyunlara ihtiyaçları var. 'Hitler' saldırısı çok sıkıcı" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON