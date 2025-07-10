Emekli Aylığı 16.881 Liraya Yükseldi - Son Dakika
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Politika

Emekli Aylığı 16.881 Liraya Yükseldi

10.07.2025 02:30
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En düşük emekli aylığı, Temmuz'dan itibaren 16.881 lira olarak belirlendi. Çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, en düşük emekli aylığı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren 16 bin 881 liraya yükseltilecek.

Kanunla, İş Kanunu'nun "İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar" başlıklı hükmünde değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kanun'da öngörülen idari para cezaları, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verilecek.

İş Kanunu'nun "Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık" ve "İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık" başlıklı hükümleri uyarınca birden fazla ilde iş yeri bulunan işverenlere uygulanacak idari para cezası, iş yerlerinin merkezinin bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verilecek. Uygulanan idari para cezaları genel hükümlere göre tahsil edilecek.

"İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık" düzenlemesine aykırı hareket edenlere verilecek idari para cezası için Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un "İdari para cezaları" başlıklı hükmündeki tutarlar esas alınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 175 sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile özel bütçeli bir kamu idaresi olarak teşkilatlandırıldığı için Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kanun'un ek 2 sayılı cetvelinin "Özel Bütçeli Diğer İdareler" bölümüne "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü" de ekleniyor.

Kanunla, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların kaynaklarından Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ekli 1, 2 ve 4 sayılı cetvellerinde yer alan idarelere proje karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenecek. Hükmün uygulanmasına ve işlemlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin esas ve usuller uluslararası antlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek. Bu hüküm, söz konusu Kanun'un yayımlandığı tarihten sonra yapılan işlemlere de uygulanmak üzere, düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltilecek. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklarla birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, ilgili düzenleme uyarınca yapılacak ek ödeme dahil 16 bin 881 liradan az olamayacak. Bu hüküm, Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Mesleki Yeterlilik Kurumuna yönelik düzenleme

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da değişikliğe gidilerek, "Vekalet ve istisna sözleşmesi ile yaptırılacak işler" düzenlemesi hüküm altına alınıyor. Buna göre, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, vekalet veya istisna sözleşmesiyle yabancı danışman ve uzmanlar, istisna sözleşmesiyle de yerli danışman ve uzmanların bilgi ve deneyimlerinden yararlanılabilecek. Bunlara yapılacak ödeme tutarı bir ayda, 48.800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarın 3 katını aşmamak üzere görevin önem ve niteliği ile çalışılan gün ve saat dikkate alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından tespit edilecek.

Bu hüküm kapsamında özel bilgi ve uzmanlıktan yararlanılması, sözleşme bitiminde kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmeyecek. Hizmetinden yararlanılacak kişi ve gün sayısı dahil hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Bu hüküm, 4 Haziran 2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

375 Sayılı KHK'de değişiklik

Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) değişikliğe gidiliyor. Buna göre, 73 sayılı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Geçici 1'inci maddesinin uygulanması kapsamında, unvanı veya görev yaptığı birim ya da bakanlığı değişenlerden mali hakları hususunda, haklarında 375 Sayılı KHK'nin ilgili hükmü ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi tutulanlar hakkında söz konusu düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecek.

Böylece mali haklardan yararlanmaya devam eden personelin mevcut mali haklarının kendisine ödenmesinin hukuki dayanağının ortadan kalkmaması ve ilgili personelin hak kaybına uğramaması amaçlanıyor. Bu hüküm, 24 Haziran 2025'ten itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kanun teklifinden 5 madde çıkarıldı

AK Parti'nin kabul edilen önergeleri doğrultusunda 5 madde kanun teklifi metninden çıkarıldı ve bir maddede değişikliğe gidildi.

Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın taşra için yönetmelik çıkarma yetkisini, yazılı elektronik bildirimini, özel istihdam bürolarının İşkur ile veri paylaşımını ve SGK'ya yapılacak başvuruların Bakanlığın yurt dışı teşkilatına da yapılabilmesini düzenleyen 5 maddesi kanun teklifinden çıkarıldı.

AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle, teklifin 9. maddesinde değişikliğe gidilerek, gençlik ve spor il müdürlüklerine bağlı birimlerde çalışan memur ve sözleşmeli personele ödenecek fazla çalışma ücretinin hesaplanma şekli netleştirildi.

TBMM Genel Kurulunda teklifin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, bugün saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

(Bitti)

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

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