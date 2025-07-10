Emekli Aylığı 16 Bin 881 TL'ye Çıkartıldı - Son Dakika
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Politika

Emekli Aylığı 16 Bin 881 TL'ye Çıkartıldı

10.07.2025 02:12
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TBMM, en düşük emekli maaşını 16 bin 881 TL'ye yükselten kanun teklifini kabul etti.

En düşük emekli aylığını 16 bin 881 TL'ye çıkaran kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi ve yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda "Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşmeleri düzenlendi ve görüşmelerin sonunda teklif kabul edildi ve yasalaştı. Buna göre en düşük emekli maaşı 14 bin 669 TL'den 16 bin 881 TL'ye çıkartılacak. Ayrıca, korgeneralliğe ve koramiralliğe yükselebilmek için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış muharip sınıfı general veya amiral olmak şartı aranacak. Kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 67 olacak. Kuvvet komutanlarının yaş haddi birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilecek. Tümgeneral, tümamiral tuğgeneral ve tuğamiral rütbelerinde bulunan muharip sınıfı personelin korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için kuvvet har enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış bulunma şart aranmayacak. Harp akademileri öğrenimini tamamlayan personel, kuvvet har enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılacak.

Teklif ile birlikte, Doğa Koruma ve Milli Parklar döner sermaye işletmeleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Döner Sermayeli İşletmeleri olarak faaliyetlerine devam edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döner sermaye şirketleri kurabilecek. Bu madde kapsamına giren şirketlere toplam 100 milyon TL sermaye tahsis edilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan gençlik merkezi, genç ofis, yurt, kamp, spor tesisi, sporcu eğitim merkezi, Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve diğer birimlerde görev yapan memur ve sözleşmeli personelin çalışma saatleri Bakanlık tarafından belirlenecek. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi verilen konaklama tesislerinde çalışan işçiler hak kazandığı hafta tatili işçinin yazılı talebi veya hak kazandığı günü takip eden dört gün içinde kullanabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Türkiye, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Emekli Aylığı 16 Bin 881 TL'ye Çıkartıldı - Son Dakika

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