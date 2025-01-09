Emekli Aylıkları Yetersiz

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri gibi sabit gelir düzeyine sahip kişilerin gelir düzeyleri enflasyon karşısında yetersiz kalmaktadır." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, basın mensuplarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin uyguladığı "yanlış ve tutarsız mali politikalar" nedeniyle, SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına yüzde 15,75, emekli memur ve memurların maaşlarına yüzde 11,54 oranında zam yapıldığını, en düşük emekli aylığının da 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildiğini aktaran Bekin, "Tüm bunlar, emekli maaşlarını iyileştirme hedefinin, eylemden çok söylemde kaldığını ortaya koymaktadır. Eğer 2008'de yapılan düzenleme olmasaydı bugün emekli maaşının asgari 33 bin lira olması gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Bekin, emekli aylıklarının yükselmesine rağmen başta gıda olmak üzere birçok ürüne yapılan zamların, alım gücünü büyük ölçüde etkilediğini vurguladı.

Emekli aylıklarına yapılan artışları eleştiren Bekin, "SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri gibi sabit gelir düzeyine sahip kişilerin gelir düzeyleri enflasyon karşısında yetersiz kalmaktadır. Her geçen gün artan hayat pahalılığı emeklilerin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. 2025 yılı itibarıyla açıklanan enflasyon rakamlarına rağmen yapılan maaş artışlarının, temel ihtiyaç fiyatlarındaki artışı karşılamadığı çok açık görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bekin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "hayat pahalılığının en önemli bileşeni olarak yüksek kiraları gösterip, bu alana önem vereceklerini" söylediğini anımsatarak, kırsal kesimdeki yapı kayıt mağdurlarının sesine de kulak tıkanmaması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi.