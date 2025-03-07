Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis'te! Rakam da belli oldu - Son Dakika
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Politika

Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis'te! Rakam da belli oldu

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AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre emekliye bayram ikramiyesi, 10 Mart Pazartesi günü Meclis gündemine gelecek. Bayram ikramiyesinin bu yıl için 4 bin TL civarında olması bekleniyor.

07.03.2025 17:18
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Milyonlarca emeklinin gözünü kulağını çevirdiği bayram ikramiyelerine her yıl olduğu gibi bu yılda zam yapılması kararı alındı.

MECLİS GÜNDEMİNE GELİYOR

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; emekliye bayram ikramiyesi, 10 Mart Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelecek. AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulacak olan ve ekonomik düzenlemeler içeren 15 maddelik yasa teklifinin içeresinde emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de yer alacak.

RAKAM BELLİ OLDU

Yine AK Parti kaynaklarının aktardığına göre, bayram ikramiyesi bu yıl için 4 bin lira civarında olacak. Emekli ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarih olarak ise Mart ayının son haftası öne çıkıyor.

Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis\'te! Rakam da belli oldu
Kaynak: İHA

Bayram İkramiyesi, AK Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis'te! Rakam da belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Bayram ÖZSOY:
    emeklisine 4bin uygun goren baska devlet yetkililerine togg dagıtır. 69 25 Yanıtla
    Talat Yelbuz:
    SURİYE LILERE 60 MILYAR EURO 2 0
  • Serkan Yalçın:
    oh olsun eyyy emekliler akillaninnartik 46 16 Yanıtla
  • 78908900:
    TBMM işgal eden 600 MV ne verin .Meçlis lokantasında ki 4 çesit yemeğe 140 tl ağır geliyormuş .Katkımız olsun. 46 2 Yanıtla
  • Tuna Han:
    size oy veren emekliye vallahi de billahi de çok bile bin lirasını kesin hak ediyorlar tuzu kuru olanlar şimdi yine Filistinle Gazze ile kıyaslar nasıl olsa 22 10 Yanıtla
  • 500933:
    YETER 4 BİN. FİTRE DE TOPLAYACAKLAR YA.. 24 7 Yanıtla
  • Ankara21:
    Emekliler bu rakamla süpwr yaşadılar 23 7 Yanıtla
  • YURDAGÜL ALKAN:
    Emekli üvey evlat mi? 18 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    adam almanyadan emekli olmuş 280 gün pirimle turkiyeden de olmuş ve SSK lidan fazla emekli maaşı alıyor bumu adalet nasıl bi kanun bu 10 2 Yanıtla
  • Erhan KOCA:
    Bu ikramiye ilk olarak 2018 yılında verilmişti, o zaman bir çeyrek altın 350 TL. idi, yani şu an 4 bin TL. dahi yapılsa bir çeyrek altın bile etmiyor oysa ilk verildiğinde neredeyse 3 çeyrek ediyordu... İşin mantığı şu olsa; Memur maaş artışlarına endeksli haline getirilse, her yıl bu durumları yaşamasak olmaz mı? 8 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis'te! Rakam da belli oldu - Son Dakika
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