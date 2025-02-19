Emekli İkramiyesi EKK Gündeminde Yok

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli ikramiyesi zammının Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında gündeme gelip gelmeyeceği hakkındaki soruya, "Emekli zammı, EKK'da gündeme gelmeyecek. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz, 21 Şubat'ta yapılacak olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı'nda gündeme gelecek konulara ilişkin konuştu. Yılmaz, emekli ikramiyesi zammının bu toplantıda gündeme gelip gelmeyeceği hakkındaki soru üzerine, "Ekonomi Koordinasyon Kurulu bu durumun platformu değil. Genel ekonomi politikaların konusudur. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı" ifadelerini kullandı. - ANKARA