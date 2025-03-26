Emekli İkramiyesi ve Spor Düzenlemeleri Kabul Edildi - Son Dakika
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Politika

Emekli İkramiyesi ve Spor Düzenlemeleri Kabul Edildi

TBMM, emekli bayram ikramiyesinin artırılması ve sporcular için yeni düzenlemeleri kabul etti.

26.03.2025 05:36
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TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi.

Teklifle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.

Buna göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yaz ve kış olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik, paralimpik ve deaflimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirilecek.

Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı beslenme, barınma ve yol giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere yaş grupları, spor dalı farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinde farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenecek.

Bunlardan bir önceki olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunları ile dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girenlere verilecek harçlık miktarı, asgari ücretin net tutarının 2 katına kadar artırılabilecek. Bu giderler, yılı bütçesinin ilgili bütçe tertibinden karşılanacak.

Yapılacak ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve bu ödemeler haczedilemeyecek. Bu düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, oda genel kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü, saati ve gündemi, ilk toplantı tarihinden en az 10 gün önceden genel kurul tarihine kadar yayımda kalacak şekilde resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Birlik genel kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü, saati ve gündemi, ilk toplantı tarihinden en az 20 gün önce tirajı 100 binin üzerinde olan bir gazetede ilan edilecek ve genel kurul toplantısı tarihine kadar yayımda kalacak şekilde resmi internet sitesinde duyurulacak.

Meslek ruhsatnamesini bir başkasına bedelli veya bedelsiz olarak kullandırdıkları tespit edilen meslek mensupları ile başka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanılarak beyanname düzenleyen, imzalayan ya da gönderen meslek mensuplarına meslekten çıkarma cezası verilecek. Disiplin cezaları, cezanın kesinleştiğinin meslek mensubuna bildirilmesinden sonra uygulanacak.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin 4. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Adan, aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi saat 14: 00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Bayram İkramiyesi, Politika, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Emekli İkramiyesi ve Spor Düzenlemeleri Kabul Edildi - Son Dakika

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