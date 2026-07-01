Emekli Maaşları Asgari Ücrete Eşitlenmeli

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Temmuz ayındayız; gelin bu ay, en düşük emekli maaşını asgari ücrete eşitleyecek kalıcı bir kanuni düzenleme yapalım" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Partisi TBMM grup toplantısında konuştu. Arıkan, dün dünya emeklileri günü olduğunu hatırlatarak, "Biz bugün bu kürsüde; eczane önünde ilacının parasını avucunda sayan emeklimizin sözcüsüyüz. Biz bugün; et reyonunun önünden başını eğip geçen emeklimizin sözcüsüyüz. Hatırlayınız; bütçe görüşmelerinin son gününde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz şöyle demişti, 'Bir takım yoksulluk, açlık göstergelerini muhalefet çokça kullanıyor; böyle bir resmi istatistiğimiz yok' demişti. İşte o resmi olmayan açlık göstergesi bugün 36 bin liradır. Adı vardır, rakamı vardır, ailelerin boğazından geçmeyen ekmek vardır. Siz emekliye 20 bin lira uzatıp diyorsunuz ki, 'Git, açlık sınırının 16 bin lira altında bir maaşla hayatta kal.' 'Kira 30 bine dayanmış; çaresine bak.' 'Et senin için hayal, torununa harçlık vermek senin için hayal; alış buna' diyorsunuz. Biz bugün bu cümlelerin altını tek tek çiziyoruz ve inanıyoruz ki zamanı geldiğinde, emekliye bunu reva görenlerin üstünü de emeklilerimiz çizecektir. 'Emekliyi enflasyona ezdirmedik' diyorlar. Hangi enflasyon? Pazarın gerçeğini değil, kağıdın yalanını anlatan o makyajlı enflasyon mu? 2001'in o ağır kriz günlerinde, yazar kasaların fırlatıldığı günlerde bile en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1,6 katıydı. O oranı bugüne taşıyabilseydik, en düşük emekli maaşı 45 bin lira olurdu. İktidara çağrımız şudur; gelin bu meseleye hesapla değil, vicdanla bakalım. Temmuz ayındayız; gelin bu ay, en düşük emekli maaşını asgari ücrete eşitleyecek kalıcı bir kanuni düzenleme yapalım" ifadelerini kullandı.

'KİMDEN NEDEN KORKUYORSUNUZ'

İktidarın emekli, asgari ücretli, uzman çavuş, fındık üreticisi ve tütün üreticisini gündemine almadığını belirten Arıkan, başkent Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesine ilişkin, "İktidar, ülkenin bütün sorunlarını bir kenara bıraktı, 'Varsa yoksa 'NATO' diyor başka da bir şey demiyor. NATO için yapılan hazırlıklara bakıyoruz; manzara tam anlamıyla, aziz milletimiz ve devletimiz için utanç verici bir hal aldı. Sırf 'eylem yapabilirler' diye insanlar tutuklanıyor, matbaalara bile, 'Eylemlerle ilgili hiçbir şey basılmayacak' diye talimatlar gidiyor, gazetecilere ambargo konuluyor, aziz milletimizin yaşadığı yoksulluk görülmesin diye evler boyanıyor, yol kenarlarına branda çekiliyor. Şimdi biz iktidara sormak istiyoruz; siz birçok kez ABD'ye gittiniz, siz ABD'ye gidince kaç park kapatıldı, kaç kişi günler öncesinden tutuklandı, kaç cadde, kaç kavşak, kaç yol kapatıldı sizin için, kaç gazeteciye, size istemediğiniz sorular sorulmasın diye akreditasyon verilmedi, sizin ziyaretleriniz için kaç milyar dolar harcandı? Biz söyleyelim; sıfır. Hiç kusura bakmayın; aziz milletimize ve devletimize reva gördüğünüz bu utanç; hiçbir brandayla kapanmayacak, hiçbir boyayla üstü örtülmeyecek, hiçbir yasakla gizlenemeyecektir. Bu meseleyi gereksiz yere o kadar abarttılar ki; NATO'nun merkezi Brüksel'de NATO'yu protesto etmek serbest; ama Başkent Ankara'da yasak. Sizin aklınızdan ne geçiyor Allah aşkına, kimden neden bu kadar korkuyorsunuz, yoksa memleketi sıkıyönetime mi hazırlıyorsunuz? Sakın ha, siz vatandaşın en tabi anayasal hakkını elinden alacaksınız ve sonra da kalkıp, 'Sivil Anayasa yapacağız' teranesi anlatacaksınız" diye konuştu.