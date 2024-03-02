Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı

8. Yargı Paketinde yer alan emeklilere bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin madde kabul TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Böylelikle emeklilerin 2 bin liralık bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi.
"8. Yargı Paketi'nin geliştirilmesi milletimize hayırlı olsun"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve '8. Yargı Paketi' olarak bilinen düzenlemelerin geliştirilmesi ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 8.Yargı Paketi ile, hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sürdürülmesi, yargılamanın hızlandırılması ve kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasının sağlanması kanun teklifine destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, son meclis toplantısında Belediye Meclis Üyelerine teşekkür ederek plaket takdim etti. Aksun, meclis üyelerine sağladıkları katkılar ve şehre verdikleri hizmetler için teşekkür etti.
ORC Araştırma'nın Ordu'da yaptığı anket sonuçlarına göre İYİ Parti adayı Enver Yılmaz, AK Partili rakibi Hilmi Güler'in 2.5 puan önünde yer aldı. CHP'li Zekai Sana ise 3. sırada yer aldı. Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler, 2019'daki yerel seçimde yüzde 56,93 oy almıştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Vali Hamza Aydoğdu'nun da katıldığı toplantıda İliç ilçesindeki madende meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçilere ulaşılması için yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdiler. Bakan Bayraktar, 'Birlikte, beraber gece gündüz çalışarak göçük altında kalan kardeşlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bugünleri birlikte dayanışma içinde aşacağız.' dedi. - ERZİNCAN
Erzincan'da, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DHKP/C'nin propagandasını yaptığı öne sürülen 1 kişi tutuklandı. Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda Ç.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan kararname ile Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın atandı. Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alınırken, yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Körabörk atanırken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne de Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın atandı. Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Murat Mutlu atandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 20 ilde düzenlenen 'Sibergöz-23' operasyonlarında 146 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında şüphelilerin vatandaşlarla iletişime geçerek sahte yatırım uygulamalarıyla dolandırıcılık yaptığı ve yaklaşık 1 milyar lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Operasyonlarda çok sayıda silah, kripto varlık madenciliği cihazı, para, altın ve dijital materyallere el konuldu. Ayrıca, yaklaşık 300 milyon lira değerinde mal varlığına da el konulacak.
Adana merkezli 20 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-23' operasyonlarında Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik 146 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda silahlar, kripto varlık madenciliği cihazları, milyonlarca TL ve diğer değerli eşyalara el konuldu.
Adana merkezli 20 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-23' operasyonlarında, Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik 146 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda silahlar, kripto varlık madenciliği cihazları, milyonlarca TL ve diğer değerli eşyalara el konuldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde Balıkesir adayını çekmesini isteyen CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi. Akşener, "Bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor" ifadelerini kullanarak, bu tür taleplerden rahatsız olduğunu belirtti.
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