Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı - Son Dakika
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Politika

Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 8. Yargı Paketi'nde yer alan madde ile emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı. Böylelikle emeklilerin 2 bin liralık bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Yargı Paketi'nin kabul edilmesiyle ilgili olarak memnuniyetini dile getirdi ve teşekkürlerini iletti.

02.03.2024 08:13  Güncelleme: 08:16
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8. Yargı Paketinde yer alan emeklilere bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin madde kabul TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Böylelikle emeklilerin 2 bin liralık bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi.

"8. Yargı Paketi'nin geliştirilmesi milletimize hayırlı olsun"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve '8. Yargı Paketi' olarak bilinen düzenlemelerin geliştirilmesi ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 8.Yargı Paketi ile, hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sürdürülmesi, yargılamanın hızlandırılması ve kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasının sağlanması kanun teklifine destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Yargı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı - Son Dakika

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